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В Омске перед судом предстанет 40-летний отец-одиночка, который бил дочь кочергой

6 июня 2023, 07:50
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области
Его лишили родительских прав, а дочку и сына поместили в детский дом.

В Омске перед судом предстанет 40-летний мужчина, которого обвиняют в жестоком обращении с собственными детьми и неисполнении родительского долга по воспитанию (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ст. 156 УК РФ). По версии следствия, несовершеннолетние страдали не только физически, но и морально, а также терпели иные насильственные действия со стороны родного отца.

Следком выяснил, что мужчина проявлял агрессию с сентября 2020 года по март 2023 года. За это время он неоднократно избивал 15-летнюю дочь, не следил за воспитанием ее и восьмилетнего сына. Весной этого года девочка получила не меньше 13 ударов кочергой и руками от отца, который использовал малозначительный повод, чтобы избить ребенка. Травмы подростка специалисты оценили как легкий вред здоровью.

Прокуратура Ленинского округа утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Известно, что мужчина частично признал вину. Дело по существу рассмотрит Ленинский районный суд.

Ранее Город55 писал о том, что отца лишили родительских прав, а детей передали органам опеки. В данное время брат с сестрой находятся в «Петропавловском доме детства». Прокуратура также настояла на возбуждении уголовного дела (ст. 293 УК РФ «Халатность») в отношении должностных лиц органов системы профилактики и школы, где обучаются дети.

Место в СИЗО. Омича лишили родительских прав из-за жестокого обращения с детьми
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#Алина Ясинская#Омск#Новости#Дети#Происшествия#Общество#Жестокое обращение#Избиение детей#Лишение родительских прав#Суд#Уголовное дело
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