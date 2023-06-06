В Омске перед судом предстанет 40-летний отец-одиночка, который бил дочь кочергой

Следком выяснил, что мужчина проявлял агрессию с сентября 2020 года по март 2023 года. За это время он неоднократно избивал 15-летнюю дочь, не следил за воспитанием ее и восьмилетнего сына. Весной этого года девочка получила не меньше 13 ударов кочергой и руками от отца, который использовал малозначительный повод, чтобы избить ребенка. Травмы подростка специалисты оценили как легкий вред здоровью.