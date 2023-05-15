Место в СИЗО. Омича лишили родительских прав из-за жестокого обращения с детьми

Суд установил, что омич регулярно избивал 15-летнюю дочь и восьмилетнего сына. Выявлен факт совершения и других насильственных действий в отношении детей. При этом мужчина не принимал никакого участия в их воспитании. Продолжалось все это в период с сентября 2022 года по март 2023 года. В связи с чем органы опеки и попечительства обратились в суд.