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Место в СИЗО. Омича лишили родительских прав из-за жестокого обращения с детьми

15 мая 2023, 03:56
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В Омске мужчину лишили родительских прав из-за жестокого обращения с детьми

Жертвами нерадивого отца стали 15-летняя девочка и восьмилетний мальчик.

В Омске не так давно было рассмотрено гражданское дело о лишении родительских прав 39-летнего мужчины. Прокуратура Ленинского округа поучаствовала в этом процессе.

Суд установил, что омич регулярно избивал 15-летнюю дочь и восьмилетнего сына. Выявлен факт совершения и других насильственных действий в отношении детей. При этом мужчина не принимал никакого участия в их воспитании. Продолжалось все это в период с сентября 2022 года по март 2023 года. В связи с чем органы опеки и попечительства обратились в суд.

В этом доме дети проживали вместе с отцомВ этом доме дети проживали вместе с отцом
В этом доме дети проживали вместе с отцом
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

По итогу мужчину лишили родительских прав, а также завели на него уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением). Сейчас он находится в СИЗО.

Кроме того, прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела (ст. 293 УК РФ «Халатность») в отношении должностных лиц органов системы профилактики и школы, где обучаются дети. В пресс-службе надзорного ведомства хотят выяснить, почему помощь детям не была оказана ранее.

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#Алина Ясинская#Уголовное дело#Дети#Несовершеннолетние дети#Пострадали дети#Жестокое обращение#Происшествия#Общество#Новости#Омск
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