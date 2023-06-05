В Омске привели в порядок Фрунзенский мост

Кроме того, от осевшей пыли очистили и конструктивы мостового сооружения. А к концу недели на улице Торговой и 21-й Амурской рабочие закончат покраску путепроводов. Вдобавок «ЭОВБ» завершило аварийно-восстановительный ремонт на мостовых сооружениях. Остается лишь устранить просадок в зоне деформационных швов.