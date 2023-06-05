В Омске привели в порядок Фрунзенский мост

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Сегодня, 5 июня, в Омске отмыли и покрасили километровый Фрунзенский мост. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Службы учреждения „Эксплуатация объектов внешнего благоустройства“ завершили покраску перильных ограждений и парапетов этого километрового моста», — уточнил Сергей Шелест.
Кроме того, от осевшей пыли очистили и конструктивы мостового сооружения. А к концу недели на улице Торговой и 21-й Амурской рабочие закончат покраску путепроводов. Вдобавок «ЭОВБ» завершило аварийно-восстановительный ремонт на мостовых сооружениях. Остается лишь устранить просадок в зоне деформационных швов.
Отметим, что в жаркие дни пешеходные зоны мостов обеспыливают водой, а также моют все искусственные сооружения Омска.