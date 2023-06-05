Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Изображение материала

В Омске привели в порядок Фрунзенский мост

5 июня 2023, 11:23
Фото: Владимир Казионов / Телеграм-канал Сергея Шелеста
Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Сегодня, 5 июня, в Омске отмыли и покрасили километровый Фрунзенский мост. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Службы учреждения „Эксплуатация объектов внешнего благоустройства“ завершили покраску перильных ограждений и парапетов этого километрового моста», — уточнил Сергей Шелест.

Кроме того, от осевшей пыли очистили и конструктивы мостового сооружения. А к концу недели на улице Торговой и 21-й Амурской рабочие закончат покраску путепроводов. Вдобавок «ЭОВБ» завершило аварийно-восстановительный ремонт на мостовых сооружениях. Остается лишь устранить просадок в зоне деформационных швов.

Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Отметим, что в жаркие дни пешеходные зоны мостов обеспыливают водой, а также моют все искусственные сооружения Омска.

Генеральная уборка. Омские мосты начали отмывать к лету
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Благоустройство города#Благоустройство#Мост#Фрунзенский мост#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Ситуация SOS! Проблема с отсутствием воды оказалась массовой для омских районов
Сегодня, 08:12
Очередной конфликт. Студентов ОмГУ переселяют в общежитие другого омского вуза
Сегодня, 09:56
Инсайд. В Омской области сгорел двухэтажный дом семьи министра промышленности Посаженникова
Сегодня, 11:34
На Левом берегу Омска проблемный участок дороги передали от области городу
Сегодня, 09:30
За одну неделю в реках и водоемах Омской области утонуло 6 человек
Сегодня, 09:27
Птицефабрику «Русь» в Омской области выкупил ее бывший владелец
Сегодня, 12:09