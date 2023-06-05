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Поливы и повреждения. В минэнерго объяснили отсутствие воды в омских районах

5 июня 2023, 11:10
Фото: Город55
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В омском минэнерго рассказали, почему несколько районов остались в жару без воды

По сообщению ведомства, все поступающие жалобы жителей обрабатываются.

Ранее Город55 рассказывал о массовых жалобах жителей на отсутствие воды. О подобной проблеме нам сообщили люди, проживающие в Азовском, Марьяновском, Муромцевском, Омском, Исилькульском и Шербакульском районах. Свой комментарий сложившейся ситуации дали и в министерстве энергетики и ЖКХ Омской области.

В ведомстве заявили, что с 31 мая, когда в регионе установилась жаркая погода, сильно выросло потребление воды. Разбор воды вырос на 50-70% из-за поливов, что привело к снижению до минимума объема запасов в резервуарах чистой воды. Пока жители продолжают сидеть без воды, муниципалитеты обещают согласовать график подачи водоснабжения, а сотрудники «Омскоблводопровода» проверяют, нет ли незаконного разбора воды с колонок для полива огородов.

Многочисленные проблемы с водой, по информации пресс-службы минэнерго, возникли также из-за повреждений на водопроводах. Есть они в Называевском, Азовском, Таврическом, Марьяновском, Полтавском и Любинском районах.

«Бригады Омскоблводопровода уже приступили к работам по устранению данных повреждений. Для жителей Исилькульского района и деревни Изюмовка Шербакульского района организован подвоз воды. Все поступающие жалобы жителей отрабатываются», — добавили в минэнерго.

Кстати, социальных объектов проблема с водоснабжением не коснулась, но это опять же, по информации ведомства.

Ситуация SOS! Проблема с отсутствием воды оказалась массовой для омских районов
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#Юлия Истомина#Отключение воды#Вода#Жалобы#Водоснабжение#Водопровод#Минэнерго Омской области#Общество#Новости#Омская область
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Ситуация SOS! Проблема с отсутствием воды оказалась массовой для омских районов
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