Поливы и повреждения. В минэнерго объяснили отсутствие воды в омских районах

В ведомстве заявили, что с 31 мая, когда в регионе установилась жаркая погода, сильно выросло потребление воды. Разбор воды вырос на 50-70% из-за поливов, что привело к снижению до минимума объема запасов в резервуарах чистой воды. Пока жители продолжают сидеть без воды, муниципалитеты обещают согласовать график подачи водоснабжения, а сотрудники «Омскоблводопровода» проверяют, нет ли незаконного разбора воды с колонок для полива огородов.