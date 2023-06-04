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По щучьему веленью. Сколько безработных в Омской области

4 июня 2023, 08:39
Фото: 1MI
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В Омской области насчитывается почти 41 тысяча безработных

Аналитики провели исследование рынка труда.

Омские статистики представили данные об обстановке на рынке труда в регионе за февраль — апрель 2023 года. Сразу отметим, под рабочей силой специалисты понимают трудоспособное население от 15 лет и старше.

Численность рабочей силы составляла более 940 тысяч человек. Из них 900 тысяч имели официальное место занятости, а почти 41 тысяча — нет.

В целом уровень занятости — 59,8%, уровень безработицы — 4,3%. Показатели никак не изменились в сравнении с данными за январь — март 2023 года.

Где родился, там не пригодился. Более 40 тысяч омичей сидят без работы
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#Статистика#Работа#Безработица#Занятость населения#Омскстат#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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