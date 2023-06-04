По щучьему веленью. Сколько безработных в Омской области

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Омские статистики представили данные об обстановке на рынке труда в регионе за февраль — апрель 2023 года. Сразу отметим, под рабочей силой специалисты понимают трудоспособное население от 15 лет и старше.
Численность рабочей силы составляла более 940 тысяч человек. Из них 900 тысяч имели официальное место занятости, а почти 41 тысяча — нет.
В целом уровень занятости — 59,8%, уровень безработицы — 4,3%. Показатели никак не изменились в сравнении с данными за январь — март 2023 года.