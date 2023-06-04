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Омича, экс-гендиректора «Россети Сибирь», отправили в СИЗО Махачкалы

4 июня 2023, 13:47
Фото: 1MI
иллюстрация
Виталия Иванова обвиняют в мошенничестве.

Кировский районный суд Махачкалы Республики Дагестан избрал меру пресечения для Виталия Иванова, бывшего генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ». Подозреваемый — экс-омич, родился в Таре.

Иванова отправили в СИЗО до 5 июля 2023 года. Обвиняют по ч. 4 статьи 159 УК РФ. Это мошенничество либо организованное группой, либо в особо крупном размере, или оно повлекло лишение права гражданина на жилое помещение.

Напомним, 53-летний фигурант окончил Омский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер-электрик». Карьерный рост в корпорации «Россети» начался с 2006 года. В 2017-м Иванов был назначен гендиректором ПАО «МРСК Сибири», а в марте 2019 возглавил МРСК Северного Кавказа.

Омич стал председателем совета директоров «Россети Сибирь»
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#Суд#Уголовное дело#Мошенничество#Россети Сибирь#Бизнес#Новости#Омск#Тара#Омская область#Махачкала
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