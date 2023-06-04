Омича, экс-гендиректора «Россети Сибирь», отправили в СИЗО Махачкалы

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Кировский районный суд Махачкалы Республики Дагестан избрал меру пресечения для Виталия Иванова, бывшего генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ». Подозреваемый — экс-омич, родился в Таре.
Иванова отправили в СИЗО до 5 июля 2023 года. Обвиняют по ч. 4 статьи 159 УК РФ. Это мошенничество либо организованное группой, либо в особо крупном размере, или оно повлекло лишение права гражданина на жилое помещение.
Напомним, 53-летний фигурант окончил Омский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер-электрик». Карьерный рост в корпорации «Россети» начался с 2006 года. В 2017-м Иванов был назначен гендиректором ПАО «МРСК Сибири», а в марте 2019 возглавил МРСК Северного Кавказа.