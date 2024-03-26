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Численность население

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2024
За год численность населения Омской области сократилась почти на 14 тысяч
26 марта, 12:06
2023
Омичей станет меньше. Численность населения в городе продолжит снижаться
23 сентября 2023, 05:13
С января по март население Омской области сократилось на 1000 человек из-за миграции
2 июня 2023, 08:46
Население Омской области сократилось за год на 20 тысяч человек
В Росстате посчитали, что на начало года в регионе проживало 1 831 881 человек.
2 февраля 2023, 04:54
2022
Все меньше и меньше. В мэрии Омска предрекли сокращение населения до 1 млн человек
28 сентября 2022, 08:36

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