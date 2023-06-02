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Провалившимся асфальтом и огромной ямой в центре Омска заинтересовались в прокуратуре

2 июня 2023, 06:52
Фото: Николай Эйхвальд / Город55
Асфальт на участке обещают восстановить до 10 июня
Яму уже засыпали щебнем.

В Омске прокуратура проводит проверку по факту разрушения асфальтового покрытия на Красном пути, сообщили в пресс-службе ведомства.

Асфальт на улице Красный путь около дома №12 провалился вчера, 1 июня. На месте образовалась огромная яма. Омичи в социальных сетях поделились фотографиями с места происшествия.

В администрации Омска объяснили, что яма образовалась из-за коммунальной аварии. В настоящее время ее засыпали щебнем. Асфальт на участке пообещали восстановить до 10 июня.

Огромная яма. В центре Омска асфальт провалился под землю
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#Яма#Яма в асфальте#Прокуратура#Евгений Игишев#Омск#Омская область
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