Провалившимся асфальтом и огромной ямой в центре Омска заинтересовались в прокуратуре

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В Омске прокуратура проводит проверку по факту разрушения асфальтового покрытия на Красном пути, сообщили в пресс-службе ведомства.
Асфальт на улице Красный путь около дома №12 провалился вчера, 1 июня. На месте образовалась огромная яма. Омичи в социальных сетях поделились фотографиями с места происшествия.
В администрации Омска объяснили, что яма образовалась из-за коммунальной аварии. В настоящее время ее засыпали щебнем. Асфальт на участке пообещали восстановить до 10 июня.