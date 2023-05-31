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В Омске после ливня заработали поливальные машины. Объясняем, почему

31 мая 2023, 03:50
Фото: Город55
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После сильного дождя омичи заметили работающие поливальные машины

Оказалось, что осадков недостаточно для полноценного питания корневой системы деревьев и газонов.

В последние дни весны Омскую область накрыли дожди. После очередного ночного ливня на службу в город со шлангами вышли работники коммунальных служб. Кроме того, омичи заметили поливальные машины с утра, что достаточно их озадачило.

«На улицах Омска заметили работягу, который поливал цветы после хорошего ночного ливня. А, может быть, так и надо?», — написал один из очевидцев в паблике «Регион 55 | ЧС Омск».
Фото: "Регион 55 | ЧС Омск"
«В городе сегодня какой-то день полива деревьев и растений. И все это после хорошего ливня, который прошел ночью», — отметил еще один омич уже в другом посте, прикрепляя видео с поливальными машинами.
Фото: "Регион 55 | ЧС Омск"

В администрации Омска отреагировали на вопросы горожан и дали объяснение, зачем работники выполняли на первый взгляд бесполезную работу.

«Интенсивности прошедшего дождя недостаточно, чтобы полностью напитать корневую систему зеленых насаждений, особенно деревьев. Поэтому даже в пасмурную погоду осуществляется полив. Клумбы и газоны поливают по необходимости», — прокомментировали в мэрии.

Какой силы должен быть дождь, чтобы дополнительного полива не требовалось, работники администрации не сообщили. Отметим, что в ближайшие три дня, согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в регионе не будет осадков. Местным жителям стоит готовиться к аномальной жаре, которая установится в первые дни лета. Максимальная температура воздуха составит +36 градусов.

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#Алина Ясинская#Омск#Общество#Город#Дождь#Ливень#Коммунальные службы#Полив
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