В Омске после ливня заработали поливальные машины. Объясняем, почему

Какой силы должен быть дождь, чтобы дополнительного полива не требовалось, работники администрации не сообщили. Отметим, что в ближайшие три дня, согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в регионе не будет осадков. Местным жителям стоит готовиться к аномальной жаре, которая установится в первые дни лета. Максимальная температура воздуха составит +36 градусов.