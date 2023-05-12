Пенсионерка из Омска подарила внуку лотерейный билет на 2 млн рублей

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В пресс-службе «Столото» сообщили, что пенсионерка из Омска выиграла 2 миллиона рублей на загородный дом. Однако билет «Русского лото» с крупным выигрышем она решила подарить своему внуку, который проживает в Сочи.
Оказалось, что омичка уже много лет участвует в лотереях. Пенсионерка каждое воскресенье следила за розыгрышами по телеканалу НТВ и мечтала выиграть по-крупному осуществилась. И наконец, женщина добилась своей цели: в 1490-м тираже «Русского лото» она выиграла для внука 2 млн рублей на загородный дом.
«Несмотря на разницу во времени в Омске и Сочи, бабушка позвонила и сказала, что выиграла для меня 2 миллиона рублей. Мы всей семьей были вместе и разговаривали с ней по громкой связи. Кроме бабушки никто никогда не участвовал в лотереях, поэтому мы не поверили и подумали, что она ошиблась. Осознание пришло, когда слетали за билетом в Омск и самостоятельно его проверили. С того дня все начали покупать билеты по примеру бабушки», — рассказал внук.
В итоге внук решил потратить выигрыш на покупку своего первого автомобиля, а оставшиеся деньги он поделит с родными и сделает приятный подарок бабушке.