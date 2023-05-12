Пенсионерка из Омска подарила внуку лотерейный билет на 2 млн рублей

Оказалось, что омичка уже много лет участвует в лотереях. Пенсионерка каждое воскресенье следила за розыгрышами по телеканалу НТВ и мечтала выиграть по-крупному осуществилась. И наконец, женщина добилась своей цели: в 1490-м тираже «Русского лото» она выиграла для внука 2 млн рублей на загородный дом.