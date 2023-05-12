Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Изображение материала

Пенсионерка из Омска подарила внуку лотерейный билет на 2 млн рублей

12 мая 2023, 09:44
Фото: Город55
иллюстрация
В 1490-м тираже «Русского лото» омичка выиграла для внука 2 млн рублей на загородный дом.

В пресс-службе «Столото» сообщили, что пенсионерка из Омска выиграла 2 миллиона рублей на загородный дом. Однако билет «Русского лото» с крупным выигрышем она решила подарить своему внуку, который проживает в Сочи.

Оказалось, что омичка уже много лет участвует в лотереях. Пенсионерка каждое воскресенье следила за розыгрышами по телеканалу НТВ и мечтала выиграть по-крупному осуществилась. И наконец, женщина добилась своей цели: в 1490-м тираже «Русского лото» она выиграла для внука 2 млн рублей на загородный дом.

«Несмотря на разницу во времени в Омске и Сочи, бабушка позвонила и сказала, что выиграла для меня 2 миллиона рублей. Мы всей семьей были вместе и разговаривали с ней по громкой связи. Кроме бабушки никто никогда не участвовал в лотереях, поэтому мы не поверили и подумали, что она ошиблась. Осознание пришло, когда слетали за билетом в Омск и самостоятельно его проверили. С того дня все начали покупать билеты по примеру бабушки», — рассказал внук.

В итоге внук решил потратить выигрыш на покупку своего первого автомобиля, а оставшиеся деньги он поделит с родными и сделает приятный подарок бабушке.

Роман Экзарян Роман Экзарян
Роман Экзарян
Фото: Пресс-служба «Столото»
Омичка стала жертвой новогодней лотереи
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Выигрыш#Деньги#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия
Подпишитесь
Евгений Фомин назначил себя директором «Сибирского кондитера»
Сегодня, 06:58
Сын первого вице-спикера Горсовета Путинцева увеличил свою долю в одной из компаний
Сегодня, 06:06
Зарплаты от 100 тысяч. В Омске 29 оборонных предприятий ищут тысячи сотрудников
Сегодня, 06:41
«Успели потушить!» Омичи опасаются пожара из-за свалки рядом со школой
Сегодня, 03:20
Неэффективность и риск банкротства: КСП нашла массу нарушений в работе «Зерна Сибири»
Сегодня, 10:39
Скандальная омская стримерша Кипишная перебралась жить в Москву
Сегодня, 08:48