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Унижал и бил кочергой. В Омске заканчивают расследование дела об истязании детей

31 мая 2023, 11:11
Фото: СУ СКР по Омской области

Омич может предстать перед судом за избиения собственных детей

Омич избивал свою 15-летнюю дочь и 8-летнего сына.

В Омске заканчивают расследование уголовного дела против 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в истязании несовершеннолетних и неисполнению родительских обязанностей, сообщили сегодня, 31 мая, в региональном следкоме.

Как выяснили следователи, подозреваемый с осени прошлого года до марта 2023 года избивал и унижал свою 15-летнюю дочь за малейшую провинность. В ход шли и кулаки, и подручные предметы, например, кочерга. В марте мужчина также ударил своего 8-летнего сына, когда мальчик пытался заступиться за сестру. В полицию о преступлении сообщила школьная учительница, когда увидела у девочки ссадины и синяки.

Во время следствия обвиняемого лишили родительских прав. В настоящее время мужчина находится в СИЗО. Директору школы, в которой учится девочка, внесли представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

После завершения следственных действий, дело будет передано в суд.

#Евгений Игишев#Дети#Омск#Следком#Следователи#Пострадали дети#Уголовное дело#Суд#Происшествия#Омская область
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