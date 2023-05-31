Унижал и бил кочергой. В Омске заканчивают расследование дела об истязании детей

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
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Updated Сегодня, 11:14
В Омске заканчивают расследование уголовного дела против 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в истязании несовершеннолетних и неисполнению родительских обязанностей, сообщили сегодня, 31 мая, в региональном следкоме.
Как выяснили следователи, подозреваемый с осени прошлого года до марта 2023 года избивал и унижал свою 15-летнюю дочь за малейшую провинность. В ход шли и кулаки, и подручные предметы, например, кочерга. В марте мужчина также ударил своего 8-летнего сына, когда мальчик пытался заступиться за сестру. В полицию о преступлении сообщила школьная учительница, когда увидела у девочки ссадины и синяки.
Во время следствия обвиняемого лишили родительских прав. В настоящее время мужчина находится в СИЗО. Директору школы, в которой учится девочка, внесли представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.
После завершения следственных действий, дело будет передано в суд.