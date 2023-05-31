Унижал и бил кочергой. В Омске заканчивают расследование дела об истязании детей

Как выяснили следователи, подозреваемый с осени прошлого года до марта 2023 года избивал и унижал свою 15-летнюю дочь за малейшую провинность. В ход шли и кулаки, и подручные предметы, например, кочерга. В марте мужчина также ударил своего 8-летнего сына, когда мальчик пытался заступиться за сестру. В полицию о преступлении сообщила школьная учительница, когда увидела у девочки ссадины и синяки.