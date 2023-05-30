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Стреляли по колесам. Пьяный тракторист заставил полицию гоняться за ним по селу

30 мая 2023, 10:00
Фото: Город55
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В Омской области полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным трактористом

Нарушителя заметили на территории Саргатского района.

Одна из жительниц села Верблюжье сообщила в дежурную часть о пьяном водителе. Изрядно выпив, мужчина сел за руль трактора и стал рассекать по населенному пункту. Полицейские неоднократно требовали лихача остановиться, однако просьбы он игнорировал. Сотрудники правоохранительных органов вытеснили трактор за пределы села и совершили предупредительный выстрел. На это реакции снова не последовало, так что стражи открыли огонь по колесам.

После этого водитель остановился. За рулем трактора сидел местный житель 1990 года рождения. Как сообщили в пресс-службе УМВД, ранее его привлекали к ответственности за оскорбление представителя власти. По факту нарушения составлены административные материалы, в том числе за игнорирование требований остановиться, пройти медицинское освидетельствование и за неповиновение сотруднику полиции.

Сельчанин задержан, а трактор помещен на спецстоянку. За подобное мужчину могут лишить водительских прав на полтора или два года и ввести наказание в виде административного ареста до 15 суток, либо назначить обязательные работы на 40-120 часов.

Ранее Город55 писал о молодом человеке, который сел за мотоцикл в пьяном виде. Полицейские гнались за ним по городу от Нефтяников до самого центра. При задержании оказалось, что у парня не было водительских прав.

Пьяный омич на мотоцикле устроил гонки с полицией
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Происшествия#Общество#Пьяный водитель#Пьяный за рулем#Трактор#УМВД Омской области#Погоня ГИБДД#Погоня
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