Стреляли по колесам. Пьяный тракторист заставил полицию гоняться за ним по селу

Одна из жительниц села Верблюжье сообщила в дежурную часть о пьяном водителе. Изрядно выпив, мужчина сел за руль трактора и стал рассекать по населенному пункту. Полицейские неоднократно требовали лихача остановиться, однако просьбы он игнорировал. Сотрудники правоохранительных органов вытеснили трактор за пределы села и совершили предупредительный выстрел. На это реакции снова не последовало, так что стражи открыли огонь по колесам.