Пьяный омич на мотоцикле устроил гонки с полицией

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Минувшей ночью, 24 мая, около 02:10 часов омские полицейские на улице Химиков заметили мотоциклиста, который ехал на высокой скорости. Требования инспекторов остановится водитель проигнорировал и попытался скрыться.
Нарушитель направился в сторону центра, не обращая внимания на сигналы светофоров, проезжал по встречной полосе. Задержали водителя на улице Ленина. У 24-летнего молодого человека были явные признаки опьянения, но от отказался проходить медицинское освидетельствование. К тому же, у нарушителя не было водительских прав, а мотоцикл не был на него зарегистрирован.
На нарушителя составили сразу несколько протоколов, а мотоцикл отправили на штрафстоянку.
Еще один случай с нетрезвым мотоциклистом произошел накануне. Авария, к несчастью, закончилась смертью пассажирки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на водителя.