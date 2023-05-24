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Пьяный омич на мотоцикле устроил гонки с полицией

24 мая 2023, 06:30
Фото: 1MI
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На молодого человека составили несколько протоколов, а мотоцикл забрали на штрафстоянку.

Минувшей ночью, 24 мая, около 02:10 часов омские полицейские на улице Химиков заметили мотоциклиста, который ехал на высокой скорости. Требования инспекторов остановится водитель проигнорировал и попытался скрыться.

Нарушитель направился в сторону центра, не обращая внимания на сигналы светофоров, проезжал по встречной полосе. Задержали водителя на улице Ленина. У 24-летнего молодого человека были явные признаки опьянения, но от отказался проходить медицинское освидетельствование. К тому же, у нарушителя не было водительских прав, а мотоцикл не был на него зарегистрирован.

На нарушителя составили сразу несколько протоколов, а мотоцикл отправили на штрафстоянку.

Еще один случай с нетрезвым мотоциклистом произошел накануне. Авария, к несчастью, закончилась смертью пассажирки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на водителя.

Смертельное ДТП. Пьяный омич вместе с пассажиркой перевернулся на мотоцикле
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#Полиция#Пьяный водитель#Пьяный за рулем#Мотоциклист#Происшествия#Евгений Игишев#Видео
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