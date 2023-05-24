Пьяный омич на мотоцикле устроил гонки с полицией

Нарушитель направился в сторону центра, не обращая внимания на сигналы светофоров, проезжал по встречной полосе. Задержали водителя на улице Ленина. У 24-летнего молодого человека были явные признаки опьянения, но от отказался проходить медицинское освидетельствование. К тому же, у нарушителя не было водительских прав, а мотоцикл не был на него зарегистрирован.