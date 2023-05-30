С главы поселения под Омском взыскали деньги за работы по освещению в Кормиловке

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
С главы Кормиловского городского поселения Дмитрия Зоткина взыскали средства за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, сообщили сегодня, 30 мая, в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Между администрацией поселения и компанией «Россети Сибирь» был заключен договор по предоставлению мест на опорах ЛЭП для монтажа наружного освещения. Организация свои обязательства на сумму 90 тысяч рублей выполнила, но оплату не получила.
Представители компании обратились с иском в Арбитражный суд Омской области. В итоге, с администрации поселения взыскали неустойку, а также судебные расходы в сумме больше 13 тысяч рублей.
«В этой связи прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с главы Кормиловского городского поселения в порядке регресса денежных средств в указанном размере», — сообщили в прокуратуре.
Ранее Город55 сообщал, что «Россети Сибирь» снова проиграли суд омской РЭК в деле с платой за кабель. История судебной тяжбы тянется с 2019 года.