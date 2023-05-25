Опять проиграли. «Россети» не смогли доказать, что омичи должны платить за их кабель

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
История судебной тяжбы «Россети Сибирь» и Региональной энергетической комиссии тянется еще с 2019 года. Все началось, когда компания «Омскэлектро» передала «Омскэнерго» (местному филиалу «Россетей») свой кабель, чтобы закрыть долг в 1,3 млрд рублей. Кабель проложили в 2009–2012 годах с правого берега Иртыша на левый (ПС «Фрунзенская» — ПС «Прибрежная»). Для этого были взяты деньги из областного бюджета. Стоимость кабеля на момент сделки в 2015 году составляла 777,9 млн рублей.
Стоимость кабеля включили в инвестиционную программу на 2016–2020 годы «Омскэнерго» и с того момента стали учитывать ее в тарифе для потребителей электричества. Позже этим заинтересовались следователи, возбудив уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Следком выяснил, что «Россети Сибирь» не перечисляли никаких денег на счета АО «Омскэлектро» для выкупа кабельной линии.
По данным следствия, из-за действий «Россетей» омичи только за 2017 год переплатили за электроэнергию 145 млн рублей. Сотрудники РЭК поступили так, как постановили в СУ СК РФ по Омской области, и исключили соответствующие расходы при установке тарифов в последующие годы.
Компания пыталась доказать, что расходы на сумму больше 636 млн рублей обоснованы, а РЭК незаконно их исключила. Однако и в Омском облсуде «Россети Сибирь» получили отказ. Тогда компанией было решено подать кассационную жалобу.
Однако Восьмой кассационный суд общей юрисдикции также отказал в удовлетворении административного иска. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции тоже оставил решение Омского облсуда без изменения.
Отметим, что компания ранее заявляла, что будет настаивать на своей правоте. Комментариев по новому решению суда пока не последовало.