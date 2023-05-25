Опять проиграли. «Россети» не смогли доказать, что омичи должны платить за их кабель

История судебной тяжбы «Россети Сибирь» и Региональной энергетической комиссии тянется еще с 2019 года. Все началось, когда компания «Омскэлектро» передала «Омскэнерго» (местному филиалу «Россетей») свой кабель, чтобы закрыть долг в 1,3 млрд рублей. Кабель проложили в 2009–2012 годах с правого берега Иртыша на левый (ПС «Фрунзенская» — ПС «Прибрежная»). Для этого были взяты деньги из областного бюджета. Стоимость кабеля на момент сделки в 2015 году составляла 777,9 млн рублей.