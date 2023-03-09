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«Омскшина» реконструирует ДК «Шинник» ради увеличения объемов производства

9 марта 2023, 07:12
Фото: 1MI
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Предприятию одобрили реконструкцию корпуса на улице Будеркина, 2.

В Омске филиал АО «Кордиант» (Кордиант-Восток) получил разрешение на реконструкцию корпуса в здании на Будеркина, 2. Как стало известно Городу55, компании одобрили проектную документацию на 1 этап работ.

Сделано это для того, чтобы Кордиант-Восток смог нарастить объемы производства легковых шин и актуализировать их ассортимент.

Проект реконструкции подготовило ООО «Симетра-Инжиниринг», а положительное заключение по нему составило ООО «Нормативэксперт».

Специализацией АО «Кордиант» в Омске является выпуск легковых, легкогрузовых шин и шин для внедорожников под брендом с одноименным названием. За год предприятие производит более 4 миллионов шин.

Напомним, что в начале года выяснилось, что в ДК «Шинник» на Будеркина, 2 (а именно здесь и находится «Кордиант»), сменился собственник. Здание должен был занять многопрофильный медцентр «Доброе дело».

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#Юлия Истомина#Шины#Реконструкция#Производство#Проект#Шинник#Общество#Город#Новости#Омск
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