«Омскшина» реконструирует ДК «Шинник» ради увеличения объемов производства

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
В Омске филиал АО «Кордиант» (Кордиант-Восток) получил разрешение на реконструкцию корпуса в здании на Будеркина, 2. Как стало известно Городу55, компании одобрили проектную документацию на 1 этап работ.
Сделано это для того, чтобы Кордиант-Восток смог нарастить объемы производства легковых шин и актуализировать их ассортимент.
Проект реконструкции подготовило ООО «Симетра-Инжиниринг», а положительное заключение по нему составило ООО «Нормативэксперт».
Специализацией АО «Кордиант» в Омске является выпуск легковых, легкогрузовых шин и шин для внедорожников под брендом с одноименным названием. За год предприятие производит более 4 миллионов шин.
Напомним, что в начале года выяснилось, что в ДК «Шинник» на Будеркина, 2 (а именно здесь и находится «Кордиант»), сменился собственник. Здание должен был занять многопрофильный медцентр «Доброе дело».