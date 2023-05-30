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Никаких ярмарок. В селе Омской области введен карантин из-за смертельного вируса

30 мая 2023, 12:29
Фото: Город55
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В Омской области зарегистрирован новый очаг бешенства

Ограничение на территории населенного пункта ввели до середины июля.

На официальном портале правовой информации появился указ о введении карантина на территории села Хомутинка в Нижнеомском районе. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко уже подписал документ.

Ограничение вводят до 22 июля из-за вспышки бешенства в населенном пункте. Очаг опасной инфекции обнаружен на улице Транспортной. Карантин объявлен в радиусе двух км от этого места.

До середины лета отсюда нельзя вывозить восприимчивых к бешенству животных, а также ввозить новых на территорию. Кроме того, в селе в период действия ограничения не будут проводить ярмарки с животными, которые могут легко подхватить вирус. Отлов диких зверей в карантин запрещен.

Отметим, что с начала 2023 года в регионе зарегистрировано больше 20 очагов бешенства. По оценкам специалистов Россельхознадзора, на территории области установилась достаточно сложная эпидобстановка. Для сравнения: за весь прошлый год было обнаружено только пять очагов бешенства.

Новые очаги бешенства. В омских деревнях ввели карантин из-за зараженных животных
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Виталий Хоценко#Безопасность#Здоровье#Происшествия#Общество#Бешенство#Карантин#Указ
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