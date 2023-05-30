Никаких ярмарок. В селе Омской области введен карантин из-за смертельного вируса

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
На официальном портале правовой информации появился указ о введении карантина на территории села Хомутинка в Нижнеомском районе. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко уже подписал документ.
Ограничение вводят до 22 июля из-за вспышки бешенства в населенном пункте. Очаг опасной инфекции обнаружен на улице Транспортной. Карантин объявлен в радиусе двух км от этого места.
До середины лета отсюда нельзя вывозить восприимчивых к бешенству животных, а также ввозить новых на территорию. Кроме того, в селе в период действия ограничения не будут проводить ярмарки с животными, которые могут легко подхватить вирус. Отлов диких зверей в карантин запрещен.
Отметим, что с начала 2023 года в регионе зарегистрировано больше 20 очагов бешенства. По оценкам специалистов Россельхознадзора, на территории области установилась достаточно сложная эпидобстановка. Для сравнения: за весь прошлый год было обнаружено только пять очагов бешенства.