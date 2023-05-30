Никаких ярмарок. В селе Омской области введен карантин из-за смертельного вируса

До середины лета отсюда нельзя вывозить восприимчивых к бешенству животных, а также ввозить новых на территорию. Кроме того, в селе в период действия ограничения не будут проводить ярмарки с животными, которые могут легко подхватить вирус. Отлов диких зверей в карантин запрещен.