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Новые очаги бешенства. В омских деревнях ввели карантин из-за зараженных животных

26 мая 2023, 03:16
Фото: Город55
иллюстрация

В двух омских деревнях ввели карантин из-за зараженных бешенством кошки и коровы

Больных животных заметили в Любинском районе.

В деревне Кочки вирус выявлен у кошки, а в деревне Шандровка бешенством заразилась корова. Исследование проводили в БУ ОО «Омская областная ветеринарная лаборатория».

В региональном управлении Россельхознадзора рассказали, что специалисты предотвращают распространение вируса дальше по району и занимаются его ликвидацией. В этих деревнях объявлен карантин.

Ранее Город55 писал о зараженных животных в селах Хомутинка (Нижнеомский район), Красная горка (Омский район) и Низовое (Муромцевский район). По последним данным, на территории региона зарегистрирован 21 очаг бешенства с начала года. Для сравнения: в 2022 году было зафиксировано всего пять вспышек вируса. 

Напомним, что переносчиками опасной инфекции часто выступают дикие плотоядные животные. В городских условиях вирус может быть у бродячих собак и кошек.

Уже 19 очагов. В омском селе нашли бешенство у еще одной собаки
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#Алина Ясинская#Бешенство#Кошка#Корова#Карантин#Вирус#Россельхознадзор#Общество#Происшествия#Здоровье#Новости#Омская область
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