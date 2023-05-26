Новые очаги бешенства. В омских деревнях ввели карантин из-за зараженных животных

Ранее Город55 писал о зараженных животных в селах Хомутинка (Нижнеомский район), Красная горка (Омский район) и Низовое (Муромцевский район). По последним данным, на территории региона зарегистрирован 21 очаг бешенства с начала года. Для сравнения: в 2022 году было зафиксировано всего пять вспышек вируса.