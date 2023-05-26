Новые очаги бешенства. В омских деревнях ввели карантин из-за зараженных животных

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
В деревне Кочки вирус выявлен у кошки, а в деревне Шандровка бешенством заразилась корова. Исследование проводили в БУ ОО «Омская областная ветеринарная лаборатория».
В региональном управлении Россельхознадзора рассказали, что специалисты предотвращают распространение вируса дальше по району и занимаются его ликвидацией. В этих деревнях объявлен карантин.
Ранее Город55 писал о зараженных животных в селах Хомутинка (Нижнеомский район), Красная горка (Омский район) и Низовое (Муромцевский район). По последним данным, на территории региона зарегистрирован 21 очаг бешенства с начала года. Для сравнения: в 2022 году было зафиксировано всего пять вспышек вируса.
Напомним, что переносчиками опасной инфекции часто выступают дикие плотоядные животные. В городских условиях вирус может быть у бродячих собак и кошек.