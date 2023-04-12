«Делаем проект для омичей». Сергей Козубенко рассказал об Аллее олимпийских чемпионов

Характеры нужно передать и скульптору Сергею Полегаеву. В его мастерской процесс идет практически круглосуточно. Часть материала уже ушла в отливку, часть дорабатывается. Параллельно с Никасом и Сергеем работает известный омский мастер Леонид Синицкий. Его артель приглашена в проект для изготовления памятных аксессуаров для героев грядущего праздника. Принципиальная позиция мецената — задействовать в процессе как можно больше омичей.