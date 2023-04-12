«Делаем проект для омичей». Сергей Козубенко рассказал об Аллее олимпийских чемпионов

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Меценат Сергей Козубенко рассказал о подробностях готовящейся Аллеи олимпийских чемпионов. Открытие проекта обещает стать главным событием года в Омске. Подготовительная работа ведется сразу по нескольким направлениям. В студии народного художника России Никаса Сафронова практически полная готовность к отправке в наш город 60 портретов прославленных олимпийцев и чемпионов мира.
«Истории наших героев очень вдохновляют, за каждой золотой медалью — судьба, порой непростая, даже коварная — тем интересней погружаться в характер каждого, передавая в портрете то, что не всегда можно выразить словами», — отметил Никас Сафронов.
Характеры нужно передать и скульптору Сергею Полегаеву. В его мастерской процесс идет практически круглосуточно. Часть материала уже ушла в отливку, часть дорабатывается. Параллельно с Никасом и Сергеем работает известный омский мастер Леонид Синицкий. Его артель приглашена в проект для изготовления памятных аксессуаров для героев грядущего праздника. Принципиальная позиция мецената — задействовать в процессе как можно больше омичей.
«От сценария праздника до последней сваи, на которую мы будем устанавливать постамент с бюстом — все имеет омскую „прописку“, — рассказывает Сергей Козубенко. — Мы делаем этот проект с омичами и для омичей, хотя тут оговорюсь: уверен, что наша Аллея олимпийских чемпионов станет известна далеко за пределами Омска».
Первый этап в реализации большой задумки будет завершен уже в апреле: в Омской крепости появится аллея краснолистых кленов, и каждое дерево получит свое звездное имя в честь победителей Олимпийских игр и Чемпионатов мира.