Мэр Омска Шелест показал, как создают памятник Бухгольцу

В своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест выложил фотографии из мастерской одного из членов Союза художников России Михаила Минина. В данный момент скульптор работает над макетом памятника, посвященного основателю Омска Ивану Бухгольцу. Монумент будет расположен на Иртышской набережной летом 2023 года.