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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Мэр Омска Шелест показал, как создают памятник Бухгольцу

Сегодня, 11:45
Фото: Телеграмм-канал Сергей Шелест
иллюстрация
Над созданием статуи работает скульптор Михаил Минин.

В своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест выложил фотографии из мастерской одного из членов Союза художников России Михаила Минина. В данный момент скульптор работает над макетом памятника, посвященного основателю Омска Ивану Бухгольцу. Монумент будет расположен на Иртышской набережной летом 2023 года.

Фото: Телеграмм-канал Сергей Шелест

Михаил Минин ведет работу над оформлением постамента и параллельно занимается созданием фигуры самого Ивана Бухгольца, соблюдая исторические детали.

В хорошем результате глава города не сомневается, отмечая, что труд непростой и кропотливый, требующий мастерства и таланта. Посмотреть за ходом работы в мастерской мэр Омска намеревается в ближайшие дни.

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#Ксения Карагодина#Омск#Памятник#Общество#Город#Исторический памятник#Новости#Омская область#Скульптура
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