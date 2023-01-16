Мэр Омска Шелест показал, как создают памятник Бухгольцу

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест выложил фотографии из мастерской одного из членов Союза художников России Михаила Минина. В данный момент скульптор работает над макетом памятника, посвященного основателю Омска Ивану Бухгольцу. Монумент будет расположен на Иртышской набережной летом 2023 года.
Михаил Минин ведет работу над оформлением постамента и параллельно занимается созданием фигуры самого Ивана Бухгольца, соблюдая исторические детали.
В хорошем результате глава города не сомневается, отмечая, что труд непростой и кропотливый, требующий мастерства и таланта. Посмотреть за ходом работы в мастерской мэр Омска намеревается в ближайшие дни.