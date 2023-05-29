В правительстве Омской области ввели новую традицию

Первооткрывателем стала педагог с 28-летним стажем Наталья Юрьевна Чебакова, получившая знак отличия «За наставничество». На прошлой неделе награду ей вручил Президент РФ Владимир Путин. А сегодня, 29 мая, ее поздравил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.