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В правительстве Омской области ввели новую традицию

29 мая 2023, 11:35
Фото: Правительство Омской области
Наталья Чебакова и Виталий Хоценко
Первой стала педагог Наталья Чебакова, получившая знак отличия «За наставничество».

В правительстве Омской области сообщили, что отныне начнут чествовать всех омичей, получивших высокие государственные награды.

«Предлагаю ввести новую традицию: приглашать в здание правительства
и чествовать всех жителей области, получивших высокие государственные награды. Именно такие люди должны становиться героями нашего времени, примерами для подрастающего поколения», — уточнил Виталий Хоценко.

Первооткрывателем стала педагог с 28-летним стажем Наталья Юрьевна Чебакова, получившая знак отличия «За наставничество». На прошлой неделе награду ей вручил Президент РФ Владимир Путин. А сегодня, 29 мая, ее поздравил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Путин наградил учителя из Омска знаком отличия «За наставничество»
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#Ксения Карагодина#Омск#Правительство#Правительство Омской области#Традиции#Общество#Город#Происшествия#Новости#Награждение#Омская область
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