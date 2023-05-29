В правительстве Омской области ввели новую традицию

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В правительстве Омской области сообщили, что отныне начнут чествовать всех омичей, получивших высокие государственные награды.
«Предлагаю ввести новую традицию: приглашать в здание правительства
и чествовать всех жителей области, получивших высокие государственные награды. Именно такие люди должны становиться героями нашего времени, примерами для подрастающего поколения», — уточнил Виталий Хоценко.
Первооткрывателем стала педагог с 28-летним стажем Наталья Юрьевна Чебакова, получившая знак отличия «За наставничество». На прошлой неделе награду ей вручил Президент РФ Владимир Путин. А сегодня, 29 мая, ее поздравил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.