Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Изображение материала

Путин наградил учителя из Омска знаком отличия «За наставничество»

24 мая 2023, 05:28
Фото: kremlin.ru
Скриншот
Наталья Чебакова является членом общественной организации «Совет ветеранов педагогического труда», учителем и наставником Героя Российской Федерации Дмитрия Перминова.

Президент России Владимир Путин наградил учителя из Омска Наталью Чебакову знаком отличия «За наставничество». Церемония вручения государственных наград прошла вчера, 23 мая, в Кремле.

«Мы чествуем выдающихся граждан России, чей труд, подвиг, беззаветное служение Отечеству вносят заметный, яркий вклад в развитие нашего государства. Благодаря вам создается история достижений, которыми мы восхищаемся и гордимся», — выступил с речью президент.

Наталья Чебакова является членом общественной организации «Совет ветеранов педагогического труда», учителем и наставником Героя Российской Федерации Дмитрия Перминова.

Ранее Владимир Путин наградил бывшего губернатора Омской области орденом Почета. Александр Бурков признался, что для него это большая честь. Награду он решил разделить с жителями Омской области, так как здесь уроженец Свердловской области проработал не один год.

«Заслуга омичей». Путин наградил экс-губернатора Александра Буркова орденом Почета
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Путин#Учитель#Награда#Дмитрий Перминов#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
А что за забором? Федеральный застройщик показал, как строит «Кварталы Драверта»
Сегодня, 08:00
Третий отказник. В Омске компании не хотят сносить двухэтажку в Камерном переулке
Сегодня, 06:07
В Омске два столетних аварийных дома пополнили список объектов культурного наследия
Сегодня, 03:43
Кравца официально объявили тренером омского «Авангарда» в новом сезоне
Сегодня, 09:10
Больше сероводорода. Омичи несколько дней подряд дышат токсичным воздухом
Сегодня, 09:06
Омича Евгения Долгалева прочат на пост главы СК по Новосибирской области
Сегодня, 09:36