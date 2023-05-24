Путин наградил учителя из Омска знаком отличия «За наставничество»

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Президент России Владимир Путин наградил учителя из Омска Наталью Чебакову знаком отличия «За наставничество». Церемония вручения государственных наград прошла вчера, 23 мая, в Кремле.
«Мы чествуем выдающихся граждан России, чей труд, подвиг, беззаветное служение Отечеству вносят заметный, яркий вклад в развитие нашего государства. Благодаря вам создается история достижений, которыми мы восхищаемся и гордимся», — выступил с речью президент.
Наталья Чебакова является членом общественной организации «Совет ветеранов педагогического труда», учителем и наставником Героя Российской Федерации Дмитрия Перминова.
Ранее Владимир Путин наградил бывшего губернатора Омской области орденом Почета. Александр Бурков признался, что для него это большая честь. Награду он решил разделить с жителями Омской области, так как здесь уроженец Свердловской области проработал не один год.