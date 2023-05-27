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«Библионочь-2023» в омской «Пушкинке» посетили 3,5 тысячи человек

27 мая 2023, 08:16
Фото: Портал Правительства Омской области
Библиотека имени А.С. Пушкина
За один вечер можно посетить сразу несколько библиотек.

Сегодня, 27 мая, в библиотеки имени А. С. Пушкина подвели итоги акции «Библионочь-2023». Оказалось, что 12 акция в поддержку чтения собрала в стенах библиотеки 3,5 тысячи омичей. Об этом сообщили в мэрии Омска.

«Под девизом акции — „Читаем вместе в культурном месте“ — работали 28 площадок, с первого по третий этаж библиотеки», — отметили в мэрии.

Кроме того, сегодня «Библионочь» продолжится в Омской областной библиотеке для детей и юношества и в 12 муниципальных библиотеках города. Юных омичей ждут на квест «В поисках пропавших авторов», мастер-класс «Пока не дочитал» и праздничную программу «Большая перемена».

Также будет работать «Тайная комната», где вместе с детьми читают сказки. А в 5 часов детям прочтут сказку «Царевна-лягушка», после которой начнется увлекательная игра.

Напомним, что программу составили так, что за один вечер можно посетить сразу несколько библиотек.

Читаем, гуляем и играем. Омичей зовут на «Библионочь-2023»
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#Ксения Карагодина#Омск#Библиотека#Библиотека им. А.С. Пушкина#Библионочь#Акция#Общество#Город#Новости#Развлечения#Омская область
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