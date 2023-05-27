«Библионочь-2023» в омской «Пушкинке» посетили 3,5 тысячи человек

Кроме того, сегодня «Библионочь» продолжится в Омской областной библиотеке для детей и юношества и в 12 муниципальных библиотеках города. Юных омичей ждут на квест «В поисках пропавших авторов», мастер-класс «Пока не дочитал» и праздничную программу «Большая перемена».