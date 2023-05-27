«Библионочь-2023» в омской «Пушкинке» посетили 3,5 тысячи человек

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:18
Сегодня, 27 мая, в библиотеки имени А. С. Пушкина подвели итоги акции «Библионочь-2023». Оказалось, что 12 акция в поддержку чтения собрала в стенах библиотеки 3,5 тысячи омичей. Об этом сообщили в мэрии Омска.
«Под девизом акции — „Читаем вместе в культурном месте“ — работали 28 площадок, с первого по третий этаж библиотеки», — отметили в мэрии.
Кроме того, сегодня «Библионочь» продолжится в Омской областной библиотеке для детей и юношества и в 12 муниципальных библиотеках города. Юных омичей ждут на квест «В поисках пропавших авторов», мастер-класс «Пока не дочитал» и праздничную программу «Большая перемена».
Также будет работать «Тайная комната», где вместе с детьми читают сказки. А в 5 часов детям прочтут сказку «Царевна-лягушка», после которой начнется увлекательная игра.
Напомним, что программу составили так, что за один вечер можно посетить сразу несколько библиотек.