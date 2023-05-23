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Читаем, гуляем и играем. Омичей зовут на «Библионочь-2023»

23 мая 2023, 06:30
Фото: Город55

В эту пятницу в Омске состоится «Библионочь-2023»

Любители литературы будут гулять до полуночи.

Под конец рабочей недели, 26 мая, в Омске пройдет масштабная просветительская акция в поддержку чтения «Библионочь» (0+). Организатором мероприятий выступает библиотека имени А. С. Пушкина.

Для книголюбов подготовят различные тематические интерактивы, мастер-классы, лекции, концерты и многое другое. В основу проекта в этом году легла тема наставничества (2023 год объявлен годом педагога), а также 200-летие со дня рождения драматурга Александра Островского.

Местом проведения традиционно станет сама «Пушкинка» (ул. Красный Путь, 11). Праздник чтения начнется в 20:00 и продлится до 00:00. Посетить любое мероприятие в рамках «Библионочи» смогут все желающие бесплатно.

К слову, акция посвящается Общероссийскому дню библиотек, который отмечается 27 мая. Посмотреть всю программу «Библионочи» можно на сайте организаторов или в официальной группе «ВКонтакте». Ранее в Омске состоялась «Ночь музеев». Ее участниками стали больше 15 тыс человек, подсчитали в региональном минкульте.

Летом омичей ждет масса других культурно-просветительских мероприятий. Так, в первую субботу июня, 3 числа, в парке «Вокруг света» дадут бесплатный концерт группа «Градусы» и Ольга Бузова. В этот день в центре города также проведут туристическую ярмарку «Любинский. Travel».

В середине лета, 1 и 2 июля, любители музыки посетят open-air «Симфопарк» (0+). Впервые фестиваль проводят все выходные, посвящая второй день джазовой музыке. Ближе к августу Омская область отпразднует День города Тары. В честь его 429-летия состоится фестиваль «Тарская крепость» (0+). Хедлайнерами мероприятия станет известная группа «25/17».

В начале лета в Омске с бесплатным концертом выступят Ольга Бузова и группа «Градусы»
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#Алина Ясинская#Новости#Общество#Город#Культура#Омск#Библиотека им. А.С. Пушкина#Библиотека#Библионочь
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