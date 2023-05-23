Читаем, гуляем и играем. Омичей зовут на «Библионочь-2023»

К слову, акция посвящается Общероссийскому дню библиотек, который отмечается 27 мая. Посмотреть всю программу «Библионочи» можно на сайте организаторов или в официальной группе «ВКонтакте». Ранее в Омске состоялась «Ночь музеев». Ее участниками стали больше 15 тыс человек, подсчитали в региональном минкульте.