Добромир и Милагрес. В ЗАГСе рассказали, какие редкие имена дают детям в Омске

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:12
Реестр ЗАГСа 20 мая опубликовал самые популярные и самые редкие имена, которые дают детям в Омской области.
Самые популярные имена для девочек: София (в 2023 году так назвали 153 новорожденных девочки), Анна (145), Виктория (142), Ева (128) и Мария (116). Мальчиков в этом году чаще всего называли Артемами — 152 раза. Далее идут Александр (142), Михаил (138), Максим (119) и Матвей (117).
Самые редкие имена среди девочек: Милагрес, Дамели, Аисса, Аделия и Валентина. Для мальчиков необычные имена выбрали такие как Добромир, Эвальд, Саттар, Кайрат и Радмир.
Ранее Город55 рассказывал, какие имена омичи выбирали для детей в 2022 году. Сыновей называли, как правило, Артемами, а дочерей Софиями, но были и интересные варианты, такие, как Тимир или Мадинабону.