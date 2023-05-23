Добромир и Милагрес. В ЗАГСе рассказали, какие редкие имена дают детям в Омске

Самые популярные имена для девочек: София (в 2023 году так назвали 153 новорожденных девочки), Анна (145), Виктория (142), Ева (128) и Мария (116). Мальчиков в этом году чаще всего называли Артемами — 152 раза. Далее идут Александр (142), Михаил (138), Максим (119) и Матвей (117).