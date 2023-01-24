Артемы популярнее Александров. ЗАГС сообщил, как омичи выбирали имена детям

ЗАГС опубликовал статистику по именам новорожденных Омской области за 2022 год

Год от года тренды на имена меняются. В 2022 году омичи называли сыновей, как правило, Артемами, а дочерей Софиями, но были и интересные варианты, такие, как Тимир или Мадинабону. За первый месяц 2023 года тренды сдвинулись.