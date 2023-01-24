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Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Артемы популярнее Александров. ЗАГС сообщил, как омичи выбирали имена детям

Сегодня, 07:41
Фото: 1MI
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ЗАГС опубликовал статистику по именам новорожденных Омской области за 2022 год

Год от года тренды на имена меняются. В 2022 году омичи называли сыновей, как правило, Артемами, а дочерей Софиями, но были и интересные варианты, такие, как Тимир или Мадинабону. За первый месяц 2023 года тренды сдвинулись.

На информационно-аналитическом портале ЗАГСа обновились сведения о том, какие имена выбирают чаще и реже всего для новорожденных Омской области. За 2022 год в регионе стало на 416 Артемов больше, Александрами назвали 376 мальчиков, а на третьем месте оказались Михаилы, их 320. Среди необычных имен зарегистрированы: Абдулло, Гнел и Тимир.

За первый месяц 2023 года в трендах наметились изменения. Александры пока обгоняют, их родилось 19, Артемов — 18, третье место поровну разделили Тимофеи, Романы и Дмитрии. Кто-то назвал сына красивым именем Амин.

По девочкам за 2022 год победили Софии, их 335. На втором месте — Евы: 319 малышек назвали именно так. Лишь на третьем — Анны, их 273. Необычными ЗАГС счел имена: Далия, Зара и Стефанида.

На начало года Софии пока лидируют, так назвали ребенка 20 раз. Второе место распределилось между Евами, Елизаветами и Мариями. Их — по 14 человек. Кто-то выбрал для новорожденной омички имя Белла. Еще из редких имен выбирали Лейсан и Милену.

Фото: скриншот портала ЗАГСа
#Дарья Зыкова#Омск#ЗАГС#Имена#Статистика#Рождение#Общество#Новости#Омская область
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