Сотрудники ЗАГСов работали на износ. Омичи побили рекорды по свадьбам и разводам

По данным, опубликованным в статистическом обзоре от регионального управления записи актов гражданского состояния, омичи сочетались браком за 2022 год 14 603 раза. Это семилетний рекорд. Больше было только в 2015 году. Развелись 8818 супружеских пар, что тоже больше, чем за предыдущие 7 лет. За «рекордный» август развелось 865 пар, а по свадьбам рекордсменом был октябрь. В месяц, когда мобилизованным разрешили жениться по ускоренной процедуре, без ожидания, зарегистрировали отношения 2373 пары.