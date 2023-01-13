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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Сотрудники ЗАГСов работали на износ. Омичи побили рекорды по свадьбам и разводам

Сегодня, 14:02
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области 2022 год стал рекордным по количеству свадеб и разводов

За год в регионе узаконили отношения более 14,5 тысяч пар. А подали на развод почти 9 тысяч омских семей.

По данным, опубликованным в статистическом обзоре от регионального управления записи актов гражданского состояния, омичи сочетались браком за 2022 год 14 603 раза. Это семилетний рекорд. Больше было только в 2015 году. Развелись 8818 супружеских пар, что тоже больше, чем за предыдущие 7 лет. За «рекордный» август развелось 865 пар, а по свадьбам рекордсменом был октябрь. В месяц, когда мобилизованным разрешили жениться по ускоренной процедуре, без ожидания, зарегистрировали отношения 2373 пары.

Больше 10 тысяч регистраций брака пришлось на областной центр. Из районов области рекордсменом стал Омский район, там заключили 687 браков, тогда как всего по региону, не считая город Омск — 2076.

Разводов в самом Омске было подано 5636, а в области 3182. Отметились Калачинский район и Тарский, там было по 220 и 217 разводов соответственно.

Стало известно, сколько браков заключили мобилизованные омичи
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Статистика#Новости#Омская область#ЗАГС#Бракосочетания#Разводы#Частичная мобилизация#Итоги
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