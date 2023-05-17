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В Омской области предприниматель отправится в колонию за незаконную вырубку леса

17 мая 2023, 08:47
Фото: 1MI
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Сумма ущерба составила больше 1 млн рублей.

В Знаменском районе Омской области вынесли приговор руководителю лесозаготовительного предприятия. Его признали виновным в незаконной рубке леса. Сумма ущерба составила больше 1 млн рублей, сообщили сегодня, 17 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В суде установлено, что данный гражданин в нарушение требований договора аренды лесного участка организовал незаконную рубку лесных насаждений на территории Качуковского лесничества Знаменского район, — рассказали в ведомстве.

С 2019 по 2020 годы на территории лесничества незаконно вырубили 103 дерева хвойных пород.

Свою вину подсудимый не признал, добровольно возмещать ущерб также отказался.

Подсудимому назначили наказание в виде полутора лет колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с виновного в полном объеме сумму причиненного ущерба. На автомобиль фигуранта, стоимостью более 1,5 млн рублей, наложен арест.

Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время обжаловать решение суда.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Лес#Лесоруб#Омск#Омская область
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