В Омской области предприниматель отправится в колонию за незаконную вырубку леса

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
В Знаменском районе Омской области вынесли приговор руководителю лесозаготовительного предприятия. Его признали виновным в незаконной рубке леса. Сумма ущерба составила больше 1 млн рублей, сообщили сегодня, 17 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры.
«В суде установлено, что данный гражданин в нарушение требований договора аренды лесного участка организовал незаконную рубку лесных насаждений на территории Качуковского лесничества Знаменского район, — рассказали в ведомстве.
С 2019 по 2020 годы на территории лесничества незаконно вырубили 103 дерева хвойных пород.
Свою вину подсудимый не признал, добровольно возмещать ущерб также отказался.
Подсудимому назначили наказание в виде полутора лет колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с виновного в полном объеме сумму причиненного ущерба. На автомобиль фигуранта, стоимостью более 1,5 млн рублей, наложен арест.
Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время обжаловать решение суда.