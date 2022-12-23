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Бывшего директора омского лесхоза обвиняют в незаконной вырубке 2,9 тысяч деревьев

Сегодня, 10:45
Фото: 1MI
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Общий ущерб составил более 27,5 млн рублей.

По сообщению УМВД России по Омской области, бывшего директора лесхоза и его подчиненную обвинили в незаконной вырубке лесных насаждений в Знаменском районе. По предварительным данным, общий ущерб составил более 27,5 млн рублей.

По версии полиции, фигуранты предоставляли в ГУ лесного хозяйства недостоверные сведения об объеме произрастающего леса на двух выделах в Новоягодинском лесничестве. Благодаря этому обвиняемые смогли получить разрешение на сплошную вырубку деревьев.

С 2019 по 2021 год обвиняемые привлекли к работам сотрудников лесхоза, предоставили им необходимые инструменты и большегрузный транспорт. В итоге было спилено 2,5 тыс сосен, 356 осин, 31 лиственница, 7 кедров и 5 пихт.

Выявив факты незаконной вырубки леса, сотрудники полиции провели обыски, изъяли документацию, специальную технику и назначили проведение нескольких экспертиз.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. А по решению суда задержанные находятся под домашним арестом.

#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омская область#Знаменский район#Вырубка леса#Вырубка деревьев#Незаконная вырубка#Уголовное дело
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