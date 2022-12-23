Бывшего директора омского лесхоза обвиняют в незаконной вырубке 2,9 тысяч деревьев

С 2019 по 2021 год обвиняемые привлекли к работам сотрудников лесхоза, предоставили им необходимые инструменты и большегрузный транспорт. В итоге было спилено 2,5 тыс сосен, 356 осин, 31 лиственница, 7 кедров и 5 пихт.