Бывшего директора омского лесхоза обвиняют в незаконной вырубке 2,9 тысяч деревьев

По сообщению УМВД России по Омской области, бывшего директора лесхоза и его подчиненную обвинили в незаконной вырубке лесных насаждений в Знаменском районе. По предварительным данным, общий ущерб составил более 27,5 млн рублей.
По версии полиции, фигуранты предоставляли в ГУ лесного хозяйства недостоверные сведения об объеме произрастающего леса на двух выделах в Новоягодинском лесничестве. Благодаря этому обвиняемые смогли получить разрешение на сплошную вырубку деревьев.
С 2019 по 2021 год обвиняемые привлекли к работам сотрудников лесхоза, предоставили им необходимые инструменты и большегрузный транспорт. В итоге было спилено 2,5 тыс сосен, 356 осин, 31 лиственница, 7 кедров и 5 пихт.
Выявив факты незаконной вырубки леса, сотрудники полиции провели обыски, изъяли документацию, специальную технику и назначили проведение нескольких экспертиз.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. А по решению суда задержанные находятся под домашним арестом.