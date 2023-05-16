В Омске суд ужесточил наказание 60-летнему водителю, из-за которого погибла женщина

Ранее Город55 писал о страшном ДТП, которое случилось на прошлых выходных в городе. На улице 10 лет Октября в аварии погиб один человек, а еще пять получили различные травмы. Водитель, который может быть виновным в случившемся, был пьян, рассказали полицейские. В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.