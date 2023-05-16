В Омске суд ужесточил наказание 60-летнему водителю, из-за которого погибла женщина

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
На скамье подсудимых оказался 60-летний мужчина, который в июне прошлого года стал участником смертельного ДТП. Его признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Несчастный случай произошел в районе Исилькульского тракта, когда мужчина ехал в ту сторону на грузовике.
Суд установил, что женщина переходила проезжую часть по правилам дорожного движения. Водитель же не снизил скорость, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу и сбил ее. От полученных травм пострадавшая скончалась.
Суд первой инстанции назначил виновному три года лишения свободы условно и запретил два года садиться за руль. Смягчающим обстоятельством посчитали то, что мужчина активно участвовал в расследовании, однако гособвинителя это не устроило. Посчитав приговор слишком мягким, он обратился в Омский областной суд.
«В обоснование позиции указал, что данное преступление совершено в условиях очевидности, а признательные показания виновного обусловлены давлением улик, в связи с чем активное способствование раскрытию преступления в качестве смягчающего обстоятельства учтено необоснованно», — рассказали подробности в пресс-службе региональной прокуратуры.
По итогам суд апелляционной инстанции постановил назначить мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении.
Ранее Город55 писал о страшном ДТП, которое случилось на прошлых выходных в городе. На улице 10 лет Октября в аварии погиб один человек, а еще пять получили различные травмы. Водитель, который может быть виновным в случившемся, был пьян, рассказали полицейские. В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.