Жуткая авария с погибшим и пятью пострадавшими в Омске заинтересовала прокуроров

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о взятии на контроль хода расследования уголовного дела, которое завели после страшной аварии на улице 10 лет Октября в минувшее воскресенье. В аварии погиб человек, еще пятеро получили различные травмы.
Сейчас известно, что 46-летний водитель автомобиля Honda Pilot ехал со стороны Сыропятского тракта, и в районе дома №219 сбил пешехода, который был на противоположной стороне дороги. После этого водитель врезался в стоящий рядом Nissan Avenir и допустил опрокидывание авто.
В результате аварии погиб пассажир Nissan, который в момент ДТП вышел из автомобиля, еще три пассажира и водители обоих транспортных средств получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу.
Прибывшие на место полицейские заметили у водителя Honda Pilot признаки опьянения, но тот отказался от медицинского освидетельствования. Теперь в отношении него завели уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Ход расследования дела стоит на контроле областной прокуратуры.
Обновлено: в пресс-службе омской полиции сообщили, что у водителя Honda Pilot, которого предварительно называют виновником аварии, все же установлено алкогольное опьянение: 0,77 мг/л выдыхаемого воздуха. Мужчина водворен в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения.