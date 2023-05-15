Жуткая авария с погибшим и пятью пострадавшими в Омске заинтересовала прокуроров

Сейчас известно, что 46-летний водитель автомобиля Honda Pilot ехал со стороны Сыропятского тракта, и в районе дома №219 сбил пешехода, который был на противоположной стороне дороги. После этого водитель врезался в стоящий рядом Nissan Avenir и допустил опрокидывание авто.