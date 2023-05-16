В Омске с начала 2023 года нашли 11 квартир, в которых умерли все владельцы

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В департаменте жилищной политики омской мэрии рассказали, что с начала года в городе проверили 79 жилых помещений с признаками бесхозного имущества. По итогам этого в суды направили уже 15 исковых заявлений, чтобы признать квартиры муниципальной собственностью.
На 11 пустующих квартир, в которых умерли все собственники, уже официально оформлено право муниципальной собственности. По двум решениям судов департамент подал апелляционные жалобы.
Напомним, что в 2022 году департамент жилищной политики проверил 206 помещений с признаками выморочного. Однако за прошлый год только 18 бесхозных квартир стали муниципальной собственностью.
Омичей просят сообщать о квартирах, которые остались без владельцев, по телефону 78-78-66.