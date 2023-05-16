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В Омске с начала 2023 года нашли 11 квартир, в которых умерли все владельцы

16 мая 2023, 10:14
Фото: 1MI
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Жилье перешло в муниципальную собственность.

В департаменте жилищной политики омской мэрии рассказали, что с начала года в городе проверили 79 жилых помещений с признаками бесхозного имущества. По итогам этого в суды направили уже 15 исковых заявлений, чтобы признать квартиры муниципальной собственностью.

На 11 пустующих квартир, в которых умерли все собственники, уже официально оформлено право муниципальной собственности. По двум решениям судов департамент подал апелляционные жалобы.

Напомним, что в 2022 году департамент жилищной политики проверил 206 помещений с признаками выморочного. Однако за прошлый год только 18 бесхозных квартир стали муниципальной собственностью.

Омичей просят сообщать о квартирах, которые остались без владельцев, по телефону 78-78-66.

За 2022 год в Омске нашли 18 квартир, в которых все умерли
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#Департамент жилищной политики#Квартиры#Жилье#Муниципальная недвижимость#Общество#Город#Новости#Омск#Юлия Истомина
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