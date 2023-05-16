Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту стрельбы в омском общежитии

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту стрельбы у омского общежития, в результате которой пострадал подросток, сообщили в региональном следкоме.
Напомним, инцидент произошел 14 мая на территории общежития по улице Химиков. 25-летнему парню, проживающему в этом доме не понравился шум у подъезда. Между ним и толпой подростков, стоявших у окон общежития, произошла на этой почве ссора. В итоге словесный конфликт закончился стрельбой. На эмоциях мужчина взял пневматическую винтовку и выстрелил в компанию.
Одна из пуль попала 17-летнему подростку в нос. К счастью, серьезных травм он не получил. Стрелка задержали.
Помимо следователей, к делу подключилась и прокуратура.