Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту стрельбы в омском общежитии

Напомним, инцидент произошел 14 мая на территории общежития по улице Химиков. 25-летнему парню, проживающему в этом доме не понравился шум у подъезда. Между ним и толпой подростков, стоявших у окон общежития, произошла на этой почве ссора. В итоге словесный конфликт закончился стрельбой. На эмоциях мужчина взял пневматическую винтовку и выстрелил в компанию.