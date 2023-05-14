Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Изображение материала

Омичка потеряла карту и «подарила» шопинг неизвестному

14 мая 2023, 13:06
Фото: 1MI
иллюстрация

Женщина потеряла карту в Омске и лишилась почти 3 тыс руб

Ведется поиск подозреваемого.

Полиция разыскивает подозреваемого в хищении денег. С заявлением обратилась 42-летняя омичка.

Женщина ходила в магазин по улице Авиагородок, поняла, что потеряла банковскую карту. Спустя время на телефон пришли оповещения о списании средств. Сумму ущерба — 2 760 рублей.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения в маркетах. Там зафиксирован подозреваемый. Кадры можно найти на официальных страницах полиции. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 102, 79-20-72, 8-951-403-76-63.

Велик соблазн. Омичка забыла деньги в банкомате и заявила о краже
Узнать подробнее
#Розыск#Хищение#Карты#Полиция#Общество#Происшествия#Новости#Омск
Подпишитесь
Перестрелка на «Зеленом острове», суд над «смотрящим», гейзер в центре Омска
Сегодня, 11:17
Один погиб, пятеро в больнице. В Омске жестко столкнулись две иномарки
Сегодня, 05:23
«Чуть не напали на ребенка». Омичи сообщают о стае агрессивных собак в промзоне
Сегодня, 08:44
«На свалку нельзя, значит в кусты». Омичи спорят из-за мусорных проблем
Сегодня, 07:52
Омская пиццерия «Пиццот» закрыла филиал из-за смены формата заведения
Сегодня, 10:22
Год с реконструкции. В центре Омска разрушается фасад гостиницы «Россия»
Сегодня, 13:35