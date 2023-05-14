Омичка потеряла карту и «подарила» шопинг неизвестному

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения в маркетах. Там зафиксирован подозреваемый. Кадры можно найти на официальных страницах полиции. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 102, 79-20-72, 8-951-403-76-63.