Омичка потеряла карту и «подарила» шопинг неизвестному

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Полиция разыскивает подозреваемого в хищении денег. С заявлением обратилась 42-летняя омичка.
Женщина ходила в магазин по улице Авиагородок, поняла, что потеряла банковскую карту. Спустя время на телефон пришли оповещения о списании средств. Сумму ущерба — 2 760 рублей.
Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения в маркетах. Там зафиксирован подозреваемый. Кадры можно найти на официальных страницах полиции. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 102, 79-20-72, 8-951-403-76-63.