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Закрытие двух «Сытных площадей» оказалось простой формальностью

11 мая 2023, 11:21
Фото: Город55
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Ликвидированные ООО не работали уже давно, а вот ресторан и супермаркет в торговом центре по-прежнему функционируют.

В ООО «Семейное предприятие „Торговый центр Омский“» прокомментировали новость о закрытии «Сытной площади». Напомним суть: мы обратили внимание на исключение из госреестра юридических лиц двух обществ с ограниченной ответственностью, «Сытная площадь» и «Сытная площадь-Мега».

В юридической службе торгового центра уточнили, что это событие — простая формальность, которая никак не отразится на работе ТЦ.

— Сами ООО давно не функционировали, их просто окончательно закрыли, — объяснила юрист ООО СП «ТЦ „Омский“» Наталья Перфильева. — При этом и ресторан, и супермаркет, работающие под товарным знаком «Сытная площадь», функционируют по-прежнему.

Эти предприятия в свое время были переоформлены на другие юридические лица — на индивидуальных предпринимателей Красноперова и Студеникину.

Отметим, что учредителем обеих «Сытных площадей» является Валерий Студеникин, депутат Омского городского совета. До 2022 года он владел 76% уставного капитала «Семейного предприятия „Торговый центр Омский“», а сейчас контрольный пакет (57%) принадлежит его сестре Елене Абрамовой. Депутат остался собственником зарегистрированных в здании ТЦ фирм «Диалинк-Омск», «Фреш», «Аптека-Центр», «Правила сезона».

 

В Омске закрыли сразу две «Сытных площади»
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#Николай Эйхвальд#Торговый центр#Бизнес#Новости#Валерий Студеникин
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