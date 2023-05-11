Закрытие двух «Сытных площадей» оказалось простой формальностью

В ООО «Семейное предприятие „Торговый центр Омский“» прокомментировали новость о закрытии «Сытной площади». Напомним суть: мы обратили внимание на исключение из госреестра юридических лиц двух обществ с ограниченной ответственностью, «Сытная площадь» и «Сытная площадь-Мега».