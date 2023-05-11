Закрытие двух «Сытных площадей» оказалось простой формальностью

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В ООО «Семейное предприятие „Торговый центр Омский“» прокомментировали новость о закрытии «Сытной площади». Напомним суть: мы обратили внимание на исключение из госреестра юридических лиц двух обществ с ограниченной ответственностью, «Сытная площадь» и «Сытная площадь-Мега».
В юридической службе торгового центра уточнили, что это событие — простая формальность, которая никак не отразится на работе ТЦ.
— Сами ООО давно не функционировали, их просто окончательно закрыли, — объяснила юрист ООО СП «ТЦ „Омский“» Наталья Перфильева. — При этом и ресторан, и супермаркет, работающие под товарным знаком «Сытная площадь», функционируют по-прежнему.
Эти предприятия в свое время были переоформлены на другие юридические лица — на индивидуальных предпринимателей Красноперова и Студеникину.
Отметим, что учредителем обеих «Сытных площадей» является Валерий Студеникин, депутат Омского городского совета. До 2022 года он владел 76% уставного капитала «Семейного предприятия „Торговый центр Омский“», а сейчас контрольный пакет (57%) принадлежит его сестре Елене Абрамовой. Депутат остался собственником зарегистрированных в здании ТЦ фирм «Диалинк-Омск», «Фреш», «Аптека-Центр», «Правила сезона».