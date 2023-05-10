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В Омске закрыли сразу две «Сытных площади»

10 мая 2023, 06:09
Фото: Город55
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Компании, которым принадлежали рестораны, исключили из госреестра.

Два общества с ограниченной ответственностью, связанных с сетью ресторанов «Сытная площадь», 5 мая сменили свой официальный статус. ООО «Сытная площадь» и ООО «Сытная площадь-МЕГА» теперь исключены из единого госреестра юридических лиц, то есть считаются окончательно ликвидированными.

Компании связаны с семьей Студеникиных, единственный владелец уставного капитала в обоих случаях — Валерий Евгеньевич Студеникин, депутат Омского городского совета. УК ООО «Сытная площадь», зарегистрированного на Интернациональной, 43 (это адрес торгового центра «Омский»), перешел к нему в 2012 году от Евгения Аркадьевича Студеникина.

Отметим, что бизнес-интересы Студеникиных давно связаны с торговым центром «Омский», причем отдельные представители этой семьи периодически устраивают передел собственности. Валерию Студеникину сейчас принадлежат зарегистрированные в здании ТЦ фирмы «Диалинк-Омск», «Фреш», «Аптека-Центр», «Правила сезона». До 2022 года он владел 76% уставного капитала ООО «Совместное предприятие „Торговый центр Омский“».

 

 

Совладелица торгового центра «Омский» зарегистрировала свое ИП
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#Николай Эйхвальд#Торговый центр#Бизнес#Сытная площадь#Новости#Валерий Студеникин
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