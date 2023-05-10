В Омске закрыли сразу две «Сытных площади»

Компании связаны с семьей Студеникиных, единственный владелец уставного капитала в обоих случаях — Валерий Евгеньевич Студеникин, депутат Омского городского совета. УК ООО «Сытная площадь», зарегистрированного на Интернациональной, 43 (это адрес торгового центра «Омский»), перешел к нему в 2012 году от Евгения Аркадьевича Студеникина.