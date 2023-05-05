УФАС приостановило закупку томографа для Тарской ЦРБ в Омской области

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В Омской области приостановили закупку томографа для Тарской центральной районной больницы. Аппарат должна была поставить «Первая медицинская компания». Именно она выиграла торги, сумма контракта составила 82,8 млн рублей, что на 32,2 млн меньше начальной цены аукциона.
Вчера, 4 мая, стало известно, что протокол подведения итогов определения поставщика отменен. В УФАС по Омской области поступила жалоба от компании «Инсайт», также подававшей заявку на участие в аукционе. По мнению заявителя, комиссия по закупке работала с нарушениями. А именно, у компании-победителя в документах были недостоверные сведения о товарном знаке томографа.
«Признать в действиях казенного учреждения Омской области „Центр по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения“ нарушение пункта 8 части 12 статьи 48 и части 5 статьи 49 Федерального закона о контрактной системе, » — вынесло вердикт УФАС.
Решение можно обжаловать в суде в течение трех месяцев.
Ранее Город55 сообщал, что в СКР по Омской области возбудили уголовное дело на главного врача Тарской ЦРБ Александра Мироненко. Его подозревают в превышении должностных полномочий.