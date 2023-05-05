УФАС приостановило закупку томографа для Тарской ЦРБ в Омской области

Вчера, 4 мая, стало известно, что протокол подведения итогов определения поставщика отменен. В УФАС по Омской области поступила жалоба от компании «Инсайт», также подававшей заявку на участие в аукционе. По мнению заявителя, комиссия по закупке работала с нарушениями. А именно, у компании-победителя в документах были недостоверные сведения о товарном знаке томографа.