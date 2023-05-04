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Главврач Тарской ЦРБ Мироненко ответит за ремонт своего внедорожника за счет больницы

4 мая 2023, 05:20
Фото: 1MI
Возбуждено уголовное дело
В отношении руководителя медицинского учреждения возбуждено уголовное дело.

В СКР по Омской области возбудили уголовное дело на главного врача одной из районных ЦРБ по статье «Присвоение или растрата».

«С февраля 2021 по май 2022 года подозреваемый, используя свои должностные полномочия, совершил хищение вверенного ему имущества на общую сумму 100 тысяч рублей», — рассказали в СКР по Омской области.

Как считают силовики, главврач якобы покупал запасные части материалы для служебных автомобилей больницы, а на деле потратил деньги на обслуживание своего внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.

Как стало известно Городу55, фигурантом этого дела стал главврач Тарской ЦРБ Александр Мироненко. Следователи уже провели обыски у него дома и на работе. Следствие продолжается.

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#Василий Попов#Уголовное дело#Коррупция#Медицина#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Тара#Александр Мироненко
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