Развиваемся. Хоценко и Абрамченко придумали, что делать с оттоком омичей

Не обошли стороной участники встречи и работу в рамках нацпроекта «Экология». С помощью Абрамченко в регион поступил нужный объем денег для ликвидации свалок в городе и области. До 2025 года все работы должны завершить. Ранее на очередном пленарном заседании Горсовета говорилось, что на ликвидацию свалок собираются потратить 2,1 млрд рублей.