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Развиваемся. Хоценко и Абрамченко придумали, что делать с оттоком омичей

4 мая 2023, 04:18
Фото: правительство Омской области

Хоценко и Абрамченко обсудили индивидуальный план развития Омской области

Врио губернатора также обсудил с куратором сибирских регионов развитие нацпроекта «Экология».

Виталий Хоценко встретился с заместителем председателя Правительства РФ Викторией Абрамченко. Главной темой для разговора стал отток населения в регионе.

«Необходим импульс для социально-экономического развития Омской области и решения накопленных проблем. Для этого готовим индивидуальную программу развития. В нее войдут инфраструктурные проекты, планы благоустройства и решения экологических проблем субъекта», — рассказала зампред правительства.

В то же время Абрамченко отметила рост экономических показателей региона, наблюдается динамика в производстве и экспорте товаров. Также есть рост в плане комплексной застройки и создании оптово-распределительного центра, заострила внимание заместитель председателя.

«В программе социально-экономического развития Омской области на ближайшие пять лет уже определены основные направления. Договорились наращивать темпы создания комфортной среды и укреплять материальную базу социальной сферы», — цитирует врио губернатора пресс-службе областного правительства.

Не обошли стороной участники встречи и работу в рамках нацпроекта «Экология». С помощью Абрамченко в регион поступил нужный объем денег для ликвидации свалок в городе и области. До 2025 года все работы должны завершить. Ранее на очередном пленарном заседании Горсовета говорилось, что на ликвидацию свалок собираются потратить 2,1 млрд рублей

Ранее Город55 писал о создании в правительстве Омской области министерства по делам молодежи. Его представители будут бороться с оттоком молодых людей. К началу осени врио главы региона Виталий Хоценко будет ждать от нового ведомства рабочих предложений.

В Омской области появится министерство по делам молодежи
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#Алина Ясинская#Виктория Абрамченко#Виталий Хоценко#Отток населения#Нацпроект#Программа развития#Общество#Политика#Новости#Омская область
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