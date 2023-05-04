Развиваемся. Хоценко и Абрамченко придумали, что делать с оттоком омичей

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Виталий Хоценко встретился с заместителем председателя Правительства РФ Викторией Абрамченко. Главной темой для разговора стал отток населения в регионе.
«Необходим импульс для социально-экономического развития Омской области и решения накопленных проблем. Для этого готовим индивидуальную программу развития. В нее войдут инфраструктурные проекты, планы благоустройства и решения экологических проблем субъекта», — рассказала зампред правительства.
В то же время Абрамченко отметила рост экономических показателей региона, наблюдается динамика в производстве и экспорте товаров. Также есть рост в плане комплексной застройки и создании оптово-распределительного центра, заострила внимание заместитель председателя.
«В программе социально-экономического развития Омской области на ближайшие пять лет уже определены основные направления. Договорились наращивать темпы создания комфортной среды и укреплять материальную базу социальной сферы», — цитирует врио губернатора пресс-службе областного правительства.
Не обошли стороной участники встречи и работу в рамках нацпроекта «Экология». С помощью Абрамченко в регион поступил нужный объем денег для ликвидации свалок в городе и области. До 2025 года все работы должны завершить. Ранее на очередном пленарном заседании Горсовета говорилось, что на ликвидацию свалок собираются потратить 2,1 млрд рублей.
Ранее Город55 писал о создании в правительстве Омской области министерства по делам молодежи. Его представители будут бороться с оттоком молодых людей. К началу осени врио главы региона Виталий Хоценко будет ждать от нового ведомства рабочих предложений.