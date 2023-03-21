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Published Сегодня, 03:14

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Updated Сегодня, 03:15

Омичам показали, как рекультивируют свалки в городе

21 марта 2023, 03:14
Фото: Телеграм-канал мэра Омска
Работы ведутся в четырех округах Омска.

Омичам показали как идут работы по рекультивации свалок отходов в четырех городских округах. Видео поделился мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Национальный проект „Экология“ позволяет решить вопрос с рекультивацией старых свалок ТБО. Необходимые работы ведутся на объектах в Центральном, Советском, Ленинском и Кировском округах», — сообщил градоначальник.

Рекультивация закрытых свалок проходит в рамках нацпроекта «Экология» за счет субсидий и средств омского бюджета. Всего на работы по проекту выделено более 8 млрд рублей.

Видео: Телеграм-канал мэра Омска
В Ленинском округе Омска рекультивируют свалку за 3,6 млрд рублей
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