Омичам показали, как рекультивируют свалки в городе

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Омичам показали как идут работы по рекультивации свалок отходов в четырех городских округах. Видео поделился мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Национальный проект „Экология“ позволяет решить вопрос с рекультивацией старых свалок ТБО. Необходимые работы ведутся на объектах в Центральном, Советском, Ленинском и Кировском округах», — сообщил градоначальник.
Рекультивация закрытых свалок проходит в рамках нацпроекта «Экология» за счет субсидий и средств омского бюджета. Всего на работы по проекту выделено более 8 млрд рублей.