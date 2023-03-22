Бюджет Омска увеличили, чтобы ликвидировать свалки

В частности, на благоустройство дворов в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется потратить почти 18 млн рублей, на содержание и ремонт автомобильных дорог — 19 млн, на восстановительный ремонт линий наружного освещения — почти 11 млн. 84 млн рублей пойдут дополнительно на ремонт и материально-техническое оснащение школ и детских садов, в том числе на проекты, связанные с обеспечением безопасности детей.