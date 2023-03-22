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Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Бюджет Омска увеличили, чтобы ликвидировать свалки

22 марта 2023, 06:15
Фото: Город55
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Депутаты Городского совета единогласно одобрили поправки к документу.

В Омском городском совете сегодня, 22 марта, прошло очередное пленарное заседание. Одним из важных пунктов повестки были изменения в бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, предложенные городской администрацией. Речь шла, в частности, об увеличении основных финансовых параметров текущего года.

Из доклада, подготовленного департаментом финансов мэрии, следует, что городская казна получит 2,4 млрд рублей целевых межбюджетных трансфертов, к которым добавятся 147 млн дополнительных доходов, связанных с возвратом бюджетными учреждениями остатков субсидий за предыдущие годы. Дополнительные средства пойдут на решение актуальных городских проблем.

— Сегодня правительство области выполняет взятые на себя обязательства в соответствии с федеральными национальными проектами, — объяснил спикер Городского совета Владимир Корбут. — Благодаря поступлениям из областного бюджета городской бюджет пополнился на 2,6 млрд рублей. Это позволит нам ликвидировать несанкционированные свалки на территории города, продолжить его благоустройство, строительство и капремонт школ и детских садов, решать многие другие вопросы социальной направленности.

В частности, на благоустройство дворов в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется потратить почти 18 млн рублей, на содержание и ремонт автомобильных дорог — 19 млн, на восстановительный ремонт линий наружного освещения — почти 11 млн. 84 млн рублей пойдут дополнительно на ремонт и материально-техническое оснащение школ и детских садов, в том числе на проекты, связанные с обеспечением безопасности детей.

Самая большая статья расходов — ликвидация четырех городских несанкционированных свалок. Эта проблема давно назрела, и теперь городские власти потратят на ее решение 2,1 млрд рублей, полученные специально на эти цели.

— Мы продолжаем эффективно работать с нашим муниципальным долгом, — рассказал мэр Омска Сергей Шелест. — Высвободилось порядка 100 млн рублей, которые сейчас пойдут на финансирование инициативных проектов омичей.

В целом доходная часть бюджета Омска на 2023 год должна увеличиться до 32,8 млрд рублей, расходная часть — до 34,4 млрд рублей.

Предложенные мэрией поправки прошли обсуждение в комитете Городского совета по финансово-бюджетным вопросам, где были одобрены. На пленарном заседании вопросов к инициативе не возникло, депутаты единодушно проголосовали «за».

#Николай Эйхвальд#Городской Совет#Свалки#Город#Новости
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