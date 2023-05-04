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Обувной аферист. Омич зарабатывал на продаже несуществующих кроссовок

4 мая 2023, 10:48
Фото: Город55
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Бывший предприниматель из Омска продавал в соцсетях несуществующие кроссовки

Мужчина решился на мошенничество из-за финансовых трудностей.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что полицейские задержали 30-летнего житель Омского района, подозреваемого в мошенничестве при продаже обуви.

Оказалось, что мужчина в апреле этого года обманул 4-х омичей, продавая кроссовки в интернете. Потерпевшие делали заказы через соцсеть, но как только продавец получал предоплату в размере 3 тысяч рублей, он начинал тянуть время. Он обманывал покупателей, что пришел не тот размер или модель кроссовок. В итоге омичи остались без своих заказов и 3 тысяч рублей. Общий материальный ущерб — 12 тысяч рублей.

Фото: Управление МВД России по Омской области

Житель поселка Морозовка надеялся, что потерпевшие не будут обращаться в полицию, однако просчитался.

«После задержания он признался в совершенных преступлениях и пояснил, что ранее законно занимался предпринимательской деятельностью: размещал на своей страничке объявления о продаже обуви и при встрече с покупателями из рук в руки передавал товар», — отметили в полиции.

Мужчина уточнил, что решился на мошенничество из-за финансовых трудностей. Он обновил старые объявления с хорошими отзывами и выставил на продажу несуществующие кроссовки.

Отметим, что дознавателем возбуждено 4 уголовных дела по ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленник может получить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет. Расследование уголовных дел продолжается.

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#Мошенники#Продажа с рук#Продажа#Уголовное дело#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Новости#Омск#Омская область
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