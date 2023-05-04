Обувной аферист. Омич зарабатывал на продаже несуществующих кроссовок

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Управление МВД России по Омской области сообщает, что полицейские задержали 30-летнего житель Омского района, подозреваемого в мошенничестве при продаже обуви.
Оказалось, что мужчина в апреле этого года обманул 4-х омичей, продавая кроссовки в интернете. Потерпевшие делали заказы через соцсеть, но как только продавец получал предоплату в размере 3 тысяч рублей, он начинал тянуть время. Он обманывал покупателей, что пришел не тот размер или модель кроссовок. В итоге омичи остались без своих заказов и 3 тысяч рублей. Общий материальный ущерб — 12 тысяч рублей.
Житель поселка Морозовка надеялся, что потерпевшие не будут обращаться в полицию, однако просчитался.
«После задержания он признался в совершенных преступлениях и пояснил, что ранее законно занимался предпринимательской деятельностью: размещал на своей страничке объявления о продаже обуви и при встрече с покупателями из рук в руки передавал товар», — отметили в полиции.
Мужчина уточнил, что решился на мошенничество из-за финансовых трудностей. Он обновил старые объявления с хорошими отзывами и выставил на продажу несуществующие кроссовки.
Отметим, что дознавателем возбуждено 4 уголовных дела по ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленник может получить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет. Расследование уголовных дел продолжается.