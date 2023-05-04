Обувной аферист. Омич зарабатывал на продаже несуществующих кроссовок

Управление МВД России по Омской области сообщает, что полицейские задержали 30-летнего житель Омского района, подозреваемого в мошенничестве при продаже обуви.



Оказалось, что мужчина в апреле этого года обманул 4-х омичей, продавая кроссовки в интернете. Потерпевшие делали заказы через соцсеть, но как только продавец получал предоплату в размере 3 тысяч рублей, он начинал тянуть время. Он обманывал покупателей, что пришел не тот размер или модель кроссовок. В итоге омичи остались без своих заказов и 3 тысяч рублей. Общий материальный ущерб — 12 тысяч рублей.