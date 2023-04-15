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Омичка пыталась продать свадебное платье, но попалась на уловки мошенников

15 апреля 2023, 12:56
Фото: 1MI
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Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 22-летняя омичка. Девушка пыталась продать в интернете свадебное платье, а в итоге лишилась 16 тысяч рублей.

Студентка разместила объявление о продаже на одном из сайтов, и спустя некоторое время ей позвонила якобы потенциальная покупательница. Мошенница попросила оформить доставку и прислала потерпевшей ссылку. Омичка перешла по ней, ввела данные своей карты, в том числе трехзначный код, а также код из сообщения. С карты было списано 16 тысяч. После этого девушка поняла, что ее обманули.

Полицейские завели уголовное дело, ведется следствие.

Ранее Город55 сообщал, что 55-летняя преподаватель музыки из Омска лишилась 5 миллионов рублей. Мошенники, представившись следователями, убедили ее перевести деньги на «безопасный счет»:

В Омске 55-летняя учительница музыки перевела мошенникам 5 млн рублей
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#Евгений Игишев#Омск#Мошенники#Полиция#Полицейские#Уголовное дело#Происшествия
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