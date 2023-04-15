Омичка пыталась продать свадебное платье, но попалась на уловки мошенников

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 22-летняя омичка. Девушка пыталась продать в интернете свадебное платье, а в итоге лишилась 16 тысяч рублей.
Студентка разместила объявление о продаже на одном из сайтов, и спустя некоторое время ей позвонила якобы потенциальная покупательница. Мошенница попросила оформить доставку и прислала потерпевшей ссылку. Омичка перешла по ней, ввела данные своей карты, в том числе трехзначный код, а также код из сообщения. С карты было списано 16 тысяч. После этого девушка поняла, что ее обманули.
Полицейские завели уголовное дело, ведется следствие.
Ранее Город55 сообщал, что 55-летняя преподаватель музыки из Омска лишилась 5 миллионов рублей. Мошенники, представившись следователями, убедили ее перевести деньги на «безопасный счет»: