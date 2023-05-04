И после 50 лет есть жизнь. Компании чаще стали звать на работу более взрослых омичей

53% приглашений в марте 2023-го все еще приходились на соискателей от 19 до 30 лет. На втором месте по популярности у омских работодателей остаются люди в возрасте от 31 до 40 лет (26% приглашений). А вот соискателей от 14 до 18 лет зовут на собеседования только в 5% случаев.