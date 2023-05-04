Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Изображение материала

И после 50 лет есть жизнь. Компании чаще стали звать на работу более взрослых омичей

4 мая 2023, 07:26
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичей старше 50 лет стали чаще приглашать на работу

Лояльными работодатели стали и к людям в возрасте от 41 до 50 лет.

Аналитики службы исследовании hh.ru узнали, соискателей какого возраста чаще приглашают работодатели Омской области. Выяснилось, что за последний год компании проявляют все больше интереса к людям старше 50 лет.

Такие выводы аналитики сделали, сравнивая март 2022 и март 2023 года. Соискателям старше 50 лет направили 3000 приглашений, что на 22% больше, чем год назад. Людей в возрасте от 41 до 50 лет тоже стали чаще приглашать на собеседования (+ 24%).

53% приглашений в марте 2023-го все еще приходились на соискателей от 19 до 30 лет. На втором месте по популярности у омских работодателей остаются люди в возрасте от 31 до 40 лет (26% приглашений). А вот соискателей от 14 до 18 лет зовут на собеседования только в 5% случаев.

Аналитики уточняют, что интерес к взрослым соискателям связан с сокращением количества работников моложе 35 лет. По данным Росстата, по стране их стало меньше на 1,3 млн человек. Происходит это на фоне высокого спроса на персонал и общего дефицита кадров.

Ранее Город55 рассказывал, в какую погоду предпочитают работать омичи. Оказалось, что каждый пятый работник предпочитает трудиться в пасмурную погоду.

Солнце или дождь. Омичи рассказали, при какой погоде лучше работать
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Работа#Соискатели#Исследования#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Новым директором департамента архитектуры омской мэрии стала Ирина Гаак
Сегодня, 08:01
Омский миллиардер Капустин продает долгострой на Чкалова за 144 млн рублей
Сегодня, 06:07
Бывшему замначальника отдела омской полиции дали 7 лет колонии за мошенничество
Сегодня, 06:22
«Центр компетенций» Алексея Сокина переподчинили Дмитрию Махине
Сегодня, 06:32
Главврач Тарской ЦРБ Мироненко ответит за ремонт своего внедорожника за счет больницы
Сегодня, 05:20
МТС обеспечила базу отдыха «Артын» в Омской области сетью LTE
Сегодня, 07:28