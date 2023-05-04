И после 50 лет есть жизнь. Компании чаще стали звать на работу более взрослых омичей

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Аналитики службы исследовании hh.ru узнали, соискателей какого возраста чаще приглашают работодатели Омской области. Выяснилось, что за последний год компании проявляют все больше интереса к людям старше 50 лет.
Такие выводы аналитики сделали, сравнивая март 2022 и март 2023 года. Соискателям старше 50 лет направили 3000 приглашений, что на 22% больше, чем год назад. Людей в возрасте от 41 до 50 лет тоже стали чаще приглашать на собеседования (+ 24%).
53% приглашений в марте 2023-го все еще приходились на соискателей от 19 до 30 лет. На втором месте по популярности у омских работодателей остаются люди в возрасте от 31 до 40 лет (26% приглашений). А вот соискателей от 14 до 18 лет зовут на собеседования только в 5% случаев.
Аналитики уточняют, что интерес к взрослым соискателям связан с сокращением количества работников моложе 35 лет. По данным Росстата, по стране их стало меньше на 1,3 млн человек. Происходит это на фоне высокого спроса на персонал и общего дефицита кадров.
Ранее Город55 рассказывал, в какую погоду предпочитают работать омичи. Оказалось, что каждый пятый работник предпочитает трудиться в пасмурную погоду.