Замглавы омского свиноводческого комплекса получил два года за случайную смерть парня

Ему назначили два года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности и штраф в размере десять тыс рублей за покушение на дачу взятки. Свиноводческий комплекс также выплатит два млн рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда матери и брату погибшего.