Замглавы омского свиноводческого комплекса получил два года за случайную смерть парня

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
Прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего заместителя гендиректора свиноводческого комплекса. Известно, что на предприятии он отвечал за технические вопросы. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности и покушении на дачу взятки.
Суд установил, что заместитель не организовал строительство ограждения комплекса, из-за чего 26-летний Кормиловского района ночью случайно попал на территорию предприятия. Парень спустился в одну из лагун и выбраться самостоятельно уже не смог. От переохлаждения молодой сельчанин вскоре скончался. Это случилось в октябре 2020 года.
Также представители органа власти выяснили, что подсудимый пытался дать одну тыс рублей в качестве взятки сотруднику ГИБДД. Мужчина нарушил правила дорожного движения, совершив обгон по двойной непрерывной линии разметки.
Ему назначили два года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности и штраф в размере десять тыс рублей за покушение на дачу взятки. Свиноводческий комплекс также выплатит два млн рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда матери и брату погибшего.
Ранее в Омске прошли обыски в городском депимущества. Замдиректора департамента Евгений Кондратьев стал фигурантом уголовного дела после получения взятки в 970 тыс рублей. Взяткодателем выступил омский предприниматель Геннадий Ушаков, но передавал он деньги по просьбе питерского бизнесмена, руководителя ООО «Пинотаж».