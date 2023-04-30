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На окраине Омска сбили 11-летнего мальчика

30 апреля 2023, 04:02
Фото: 1MI
иллюстрация
Полиция проводит проверку.

29 апреля в 16:35 стало известно о ДТП, в котором пострадал ребенок. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.

46-летний мужчина на «Nissan» ехал по улице 1-я Железнодорожная. В районе дома №3/1 наехал на пешехода, тот переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате пострадал 11-летний мальчик. Его госпитализировали.

Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить все детали происшествия.

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