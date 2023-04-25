Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:41

Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

Изображение материала

В Омской области на два месяца ввели особый противопожарный режим

25 апреля 2023, 03:41
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области
Практически до середины лета местным жителям запрещено посещать леса.

Ограничение действует с сегодняшнего дня в 26 муниципальных районах и городе Омск. В период особого противопожарного режима нельзя разводить костры, сжигать мусор, траву, листья. Более того, запрещено посещение лесов. Соответствующий режим, рассказали в МЧС, будет действовать до 25 июня.

В период с 28 апреля по 28 июня ограничение также введут на территории Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов.

За нарушение правил при особом противопожарном режиме предусмотрены штрафы. Гражданам грозит взыскание в размере от 10 тыс рублей, должностным лицам — от 30 тыс рублей, предпринимателям без юрлица — от 60 тыс рублей, юрлицам — от 400 тыс рублей. Предупреждать нарушителей в этот период не станут, а сразу же выпишут штраф, уточнили в профильном министерстве.

Отметим, что Омская область вышла в лидеры по количеству лесных пожаров в Сибирском-Федеральном округе. Только за два прошедших выходных дня в регионе случилось 16 возгораний в лесах. Нередко пожары случаются из-за намеренного поджога травы местными жителями.

За два выходных дня в Омской области случилось 16 лесных пожаров
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Особый противопожарный режим#Лесные пожары#Штраф#Общество#Происшествия#Пожары в Сибири#Пожары в Омской области#Новости#Омская область
Подпишитесь
Из еды только замерзший суп. Омичка бросила престарелую больную мать в холодном доме
Сегодня, 04:47
В Омске в очередной раз пытаются продать дом на колесах за 3,6 млн рублей
Сегодня, 03:27
Нашли клещевой энцефалит и боррелиоз. Омичей все чаще стали кусать клещи
Вчера, 12:48
Валерия Бойко исключили из состава омской межведомственной комиссии при губернаторе
Сегодня, 02:47
В Омске откроется ферма по выращиванию мух
Вчера, 07:34