В Омской области на два месяца ввели особый противопожарный режим

За нарушение правил при особом противопожарном режиме предусмотрены штрафы. Гражданам грозит взыскание в размере от 10 тыс рублей, должностным лицам — от 30 тыс рублей, предпринимателям без юрлица — от 60 тыс рублей, юрлицам — от 400 тыс рублей. Предупреждать нарушителей в этот период не станут, а сразу же выпишут штраф, уточнили в профильном министерстве.