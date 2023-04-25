В Омской области на два месяца ввели особый противопожарный режим

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:54
Ограничение действует с сегодняшнего дня в 26 муниципальных районах и городе Омск. В период особого противопожарного режима нельзя разводить костры, сжигать мусор, траву, листья. Более того, запрещено посещение лесов. Соответствующий режим, рассказали в МЧС, будет действовать до 25 июня.
В период с 28 апреля по 28 июня ограничение также введут на территории Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов.
За нарушение правил при особом противопожарном режиме предусмотрены штрафы. Гражданам грозит взыскание в размере от 10 тыс рублей, должностным лицам — от 30 тыс рублей, предпринимателям без юрлица — от 60 тыс рублей, юрлицам — от 400 тыс рублей. Предупреждать нарушителей в этот период не станут, а сразу же выпишут штраф, уточнили в профильном министерстве.
Отметим, что Омская область вышла в лидеры по количеству лесных пожаров в Сибирском-Федеральном округе. Только за два прошедших выходных дня в регионе случилось 16 возгораний в лесах. Нередко пожары случаются из-за намеренного поджога травы местными жителями.