В Омской области за сутки загорелось уже третье село — уничтожено 4 дома

Напомним, за минувшие сутки это уже третье крупное возгорание в населенных пунктах региона. Вчера огонь уничтожил более 24 строений, из которых 8 — это жилые дома, в селе Чистоозерье Большереченского района и селе Новокарасук Крутинского района. Оба этих пожара стали поводом для возбуждения уголовных дел по статье «Халатность».