В Омской области за сутки загорелось уже третье село — уничтожено 4 дома

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Как стало известно Городу55, в эти минуты в Омском районе горит деревня Луговая. Уже известно, что огонь дотла уничтожил как минимум 4 жилых дома.
«Природный пожар перекинулся на дома и хозпостройки. Сейчас спасатели ликвидируют возгорание, о ликвидации говорить пока рано», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
О многочисленным пожарах свидетельствует и дым, запах которого ощущается как в центре города, так и на Левом берегу. В данный момент дымка окутала практически весь город и ухудшила видимость.
Напомним, за минувшие сутки это уже третье крупное возгорание в населенных пунктах региона. Вчера огонь уничтожил более 24 строений, из которых 8 — это жилые дома, в селе Чистоозерье Большереченского района и селе Новокарасук Крутинского района. Оба этих пожара стали поводом для возбуждения уголовных дел по статье «Халатность».
Сегодня пострадавшие населенные пункты объехал врио губернатора Виталий Хоценко, который распорядился выплатить всем пострадавшим не менее 150 тысяч рублей, а так же как можно скорее решить вопрос с жильем.