Моются в корыте. Бастрыкин узнал о ветхом бараке в Омске, где живет мать-одиночка

Следователям предстоит взглянуть и оценить условия проживания в доме, а также узнать, по каким причинам здание не признано аварийным, почему жильцов до сих пор не расселили. По словам самой омички, ее малолетний ребенок является долевым собственником в этом доме, поэтому продать недвижимость она по закону в данный момент не может. Сначала женщина должна приобрести новое жилище и выделить ему там долю, однако средств для этого у семьи нет. В случае чего после проверки сотрудники Следственного Комитета могут возбудить уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).