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Моются в корыте. Бастрыкин узнал о ветхом бараке в Омске, где живет мать-одиночка

28 апреля 2023, 02:59
Фото: Город55
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Бастрыкин обратил внимание на разрушающийся барак в Омске, где живет мать-одиночка

Следователи могут возбудить уголовное дело.

В ужасном состоянии находится дом барачного типа на улице 3-я Енисейская в Омске. Проживающая там мать-одиночка опасается за свою жизнь и ребенка, так как здание очень ветхое: протекает крыша, трескаются стены, разрушается фундамент. По ее словам, дом возвели где-то век назад, и с того момента в нем ни разу не делали капитальный ремонт. Более того, там отсутствует водоснабжение, нет санузла и ванной комнаты. Вместо этого есть туалет в виде ведра и корыто.

Здание при этом аварийным не признают. Сотрудники регионального Следкома проводят доследственную проверку по факту жалобы. Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Следователям предстоит взглянуть и оценить условия проживания в доме, а также узнать, по каким причинам здание не признано аварийным, почему жильцов до сих пор не расселили. По словам самой омички, ее малолетний ребенок является долевым собственником в этом доме, поэтому продать недвижимость она по закону в данный момент не может. Сначала женщина должна приобрести новое жилище и выделить ему там долю, однако средств для этого у семьи нет. В случае чего после проверки сотрудники Следственного Комитета могут возбудить уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Дом уходит под землю. Омичи рассказали об аварийном состоянии барака на Левобережье
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#Алина Ясинская#Общество#Жалобы#Город#Дети#Новости#Аварийное жилье#Бараки#Уголовное дело#Омск#Александр Бастрыкин
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