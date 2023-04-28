Эксперты зафиксировали в Омске всплеск спроса на ипотеку

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
О трендах на рынке жилья рассказал директор направления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Сибирского банка ПАО Сбербанк Сергей Буянов. Эксперт в интервью НДН.инфо поделился итогами 2022 года и показателями начала 2023-го. В частности, он отметил, что оправиться от экономических потрясений февраля-марта прошлого года удалось достаточно быстро – ситуация начала выравниваться к середине лета, а в этом году спрос уже побил все рекорды.
«В марте 2023 года в целом по Сибири мы получили количество заявок на оформление ипотеки больше, чем в любом другом месяце прошлого года. В 2022-м пиковым для нас был ноябрь. Но даже по сравнению с этим показателем, в марте спрос со стороны сибиряков на ипотеку в Сбере вырос на 41%. В марте 2023-го рост заявок к февралю здесь составил 22%. В целом по нашей статистике одобрение получают три из четырех заемщиков», - заявил Сергей Буянов.
В Омске, по информации банка, рекордное количество поданных заявок на ипотеку также было зафиксировано в марте этого года – всего 44 323 запроса. Среди причин популярности этого финансового инструмента Сергей Буянов называет инвестиционную привлекательность.
«Наши опросы показывают, что около половины сибиряков считают покупку недвижимости, в том числе посредством ипотеки, наиболее эффективным инструментом сохранения средств», - отметил эксперт.
Омичи предпочитают покупать готовое жилье. Традиционно в структуре заявок на его долю приходится 70-85%. При этом средний чек составляет 2,6 млн рублей, на первичном рынке немного выше – в среднем 3,7 млн рублей.
«Почти половина, 48,6% сделок, в Сибири приходится на однокомнатные квартиры, 32% — двухкомнатные, оставшаяся доля — это квартиры с тремя и больше комнатами. Тренд здесь в очередной раз сменился, поскольку еще в середине прошлого года соотношение на первичном рынке было следующим: 36% покупали однокомнатные квартиры, по 32% двухкомнатные и квартиры с тремя и больше комнатами», - рассказал эксперт.
Сибиряки активно пользуются льготными госпрограммами – «Господдержка-2020» и «Семейная ипотека». Их доля на первичном рынке достигает 85-90%. Сейчас большую популярность завоевала «Семейная ипотека» - на нее приходится около 54% от всех льготных заявок. Сергей Буянов считает, что тренд будет продолжаться.
Еще одной тенденцией последнего времени становится индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с привлечением ипотеки.
«Всплеск на рынке ИЖС с привлечением ипотечного займа мы наблюдаем с 2021 года. Причем, если поначалу свою роль здесь сыграла пандемия коронавируса, то сегодня тенденция роста на рынке ИЖС сохраняется. Все больше наших граждан выбирает загородную жизнь. Люди ценят лучшую, нежели в городе, экологию пригорода. Стоимость загородного жилья, конечно, зависит от конкретного проекта, но в целом в пересчете на квадратный метр в случае с ИЖС он сравнительно дешевле», - поделился Сергей Буянов.
Так, в Омске в 2023 году спрос на ИЖС практически в 2 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года: в марте 2022-го было выдано 11 кредитов, а в марте 2023-го – уже более 20 кредитов на ИЖС.
Еще одно интересное новшество касается приобретения коммерческой недвижимости. С 6 апреля этого года физлица, в том числе самозанятые, могут взять в Сбере ипотеку на покупку помещения на вторичном рынке. Раньше такая возможность была только у юрлиц и ИП.