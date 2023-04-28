Эксперты зафиксировали в Омске всплеск спроса на ипотеку

О трендах на рынке жилья рассказал директор направления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Сибирского банка ПАО Сбербанк Сергей Буянов. Эксперт в интервью НДН.инфо поделился итогами 2022 года и показателями начала 2023-го. В частности, он отметил, что оправиться от экономических потрясений февраля-марта прошлого года удалось достаточно быстро – ситуация начала выравниваться к середине лета, а в этом году спрос уже побил все рекорды.